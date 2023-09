Las cinco zonas de Bogotá con más estaciones de carga públicas para carros eléctricos

El aumento en el uso de carros eléctricos en Bogotá ha llevado a un análisis más profundo sobre la infraestructura de carga, pues, aunque cada generación nueva de estos tipos de vehículos cuenta con mayor autonomía, es importante conocer dónde hay estaciones de carga.

La empresa especializada en soluciones de electromovilidad Evsy ha proporcionado datos reveladores sobre las áreas clave de Bogotá con la mayor concentración de estaciones de carga pública para carros eléctricos, debido a que la capital no cuenta con una extensa red de puntos como en el caso de las gasolineras.

Una de las dificultades en Colombia alrededor de la movilidad eléctrica es la infraestructura. Foto: AFP

Estaciones de carga carros eléctricos en Bogotá

En Bogotá se han definido cuatro sectores principales, cada uno con una cantidad significativa de puntos de carga. El primero, denominado Usaquén-Unicentro, cuenta con 25 cargadores públicos. En segundo lugar, se encuentra Ciudad Salitre con 18 estaciones. Le sigue Chicó-Chapinero con 14 puntos, y La Floresta con 9 terminales.

Dentro de estos clústeres, se han identificado cinco zonas específicas con la mayor oferta de estaciones de carga pública. En el área de Unicentro, se encuentran nueve estaciones, incluido el único cargador rápido de la ciudad, y tres puntos adicionales exclusivos para taxis.

Publicidad

En Usaquén, se suman 25 puntos de carga en total, principalmente ubicados en supermercados, centros comerciales y concesionarios. Ciudad Salitre, por su parte, concentra 18 terminales en un espacio reducido.

La 'Zona T' y Chapinero albergan 14 cargadores, principalmente ubicados en los centros comerciales de la zona. Por último, La Floresta cuenta con nueve puntos en las cercanías del Centro Comercial Cafam Floresta.

“Pese a no ser una red suficiente, Bogotá ha empezado a consolidarse como un referente latinoamericano en electromovilidad. El hecho de que ya estemos hablando de clústeres de carga pública, no es un dato menor ni debe darse por sentado. Muchas otras capitales de la región no cuentan aún con este tipo de oferta, ni están cerca de tenerla, sencillamente porque no tienen todavía una demanda consolidada”, señaló Pablo Maturana, CEO y cofundador de Evsy.

Publicidad

Cabe recordar que la misma empresa ha desarrollado una aplicación que permite a los usuarios estar al tanto de las nuevas terminales públicas que se instalen. La aplicación también ofrece características colaborativas, permitiendo a los usuarios informar sobre nuevos puntos de carga identificados.

Además, brinda información sobre la ubicación del punto de carga más cercano, si una estación está fuera de servicio o no ofrece una buena experiencia de carga y proporciona una visión completa de la oferta de carga pública en el país y la región.

Aplicación para ver puntos de carga de vehículos eléctricos en el país Foto: Esvy