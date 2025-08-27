Las potentes imágenes que dejó el Porsche World Road Show en Colombia

El Autódromo de Tocancipá volvió a ser escenario de un evento internacional que reúne velocidad, tecnología y diseño: el Porsche World Road Show.

La actividad, organizada en Colombia por Autoelite, importador exclusivo de la marca alemana en el país desde 1995, reunió a invitados y medios de comunicación para conocer de primera mano los avances de Porsche en electromovilidad y desempeño deportivo.



¿Cómo fue el Porsche World Road Show?

El evento se desarrolló bajo estrictas condiciones de seguridad y con la supervisión de instructores profesionales, quienes guiaron a los asistentes en distintos ejercicios de conducción.

Porsche World Road Show en Colombia 2025 Foto: cortesía

Las pruebas incluyeron aceleraciones, maniobras de slalom y vueltas controladas en pista, lo que permitió a los participantes experimentar la respuesta de los vehículos en condiciones de alta exigencia.

Según explicó Jorge Behar, gerente general de Autoelite, “el Porsche World Road Show más que una exhibición de potencia y diseño es una celebración de la pasión por la conducción para que los medios de comunicación de diferentes países de la región tengan la oportunidad de vivir de cerca la evolución de la marca en electromovilidad, ingeniería de precisión y lujo deportivo”.



Las imágenes de la jornada

La jornada en Tocancipá dejó una serie de escenas en las que se reflejó la potencia y el diseño de los deportivos alemanes en acción:

Porsche World Road Show en Colombia 2025 Foto: cortesía

Porsche World Road Show en Colombia 2025 Foto: cortesía

Porsche World Road Show en Colombia 2025 Foto: cortesía

Porsche World Road Show en Colombia 2025 Foto: cortesía

Porsche World Road Show en Colombia 2025 Foto: cortesía

El Taycan Turbo GT, protagonista del encuentro

Entre los modelos que se presentaron destacó el Taycan Turbo GT con paquete Weissach, un sedán eléctrico que ha marcado un hito dentro de la industria por sus más de 1.100 caballos de potencia y su capacidad de alcanzar de 0 a 100 km/h en apenas 2,2 segundos.

Este vehículo ha establecido récords en seis circuitos internacionales, incluyendo pistas como Road Atlanta, Yas Marina en Abu Dabi, Interlagos en Brasil y Shanghái.

En Laguna Seca logró un tiempo de 1:27.8 minutos, mientras que en Nürburgring Nordschleife, pilotado por Lars Kern, una versión de preproducción alcanzó 7:07.5 minutos, superando la marca anterior en 26 segundos.

Porsche World Road Show en Colombia 2025 Foto: cortesía

¿Qué otros Porsche había en el Show?

Además del Taycan, los asistentes tuvieron acceso a una amplia gama de vehículos de la marca, entre ellos:



Boxster Spyder RS

982 Cayman GT4 RS

992 GT3

992 Targa y Cabriolet

Taycan GTS

Cayenne Turbo E-Hybrid

Macan Turbo eléctrico

Panamera Turbo S E-Hybrid

El Porsche World Road Show se realiza desde el año 2000 y ha llegado a más de 45 países. El formato busca acercar a invitados, clientes y medios especializados a la experiencia de conducir los modelos más recientes en entornos diseñados para explorar sus capacidades al máximo.