Las potentes imágenes que dejó el Porsche World Road Show en Colombia

El Autódromo de Tocancipá volvió a ser escenario de un evento internacional que reúne velocidad, tecnología y diseño: el Porsche World Road Show.
La actividad, organizada en Colombia por Autoelite, importador exclusivo de la marca alemana en el país desde 1995, reunió a invitados y medios de comunicación para conocer de primera mano los avances de Porsche en electromovilidad y desempeño deportivo.
¿Cómo fue el Porsche World Road Show?
El evento se desarrolló bajo estrictas condiciones de seguridad y con la supervisión de instructores profesionales, quienes guiaron a los asistentes en distintos ejercicios de conducción.
Las pruebas incluyeron aceleraciones, maniobras de slalom y vueltas controladas en pista, lo que permitió a los participantes experimentar la respuesta de los vehículos en condiciones de alta exigencia.
Según explicó Jorge Behar, gerente general de Autoelite, “el Porsche World Road Show más que una exhibición de potencia y diseño es una celebración de la pasión por la conducción para que los medios de comunicación de diferentes países de la región tengan la oportunidad de vivir de cerca la evolución de la marca en electromovilidad, ingeniería de precisión y lujo deportivo”.
Las imágenes de la jornada
La jornada en Tocancipá dejó una serie de escenas en las que se reflejó la potencia y el diseño de los deportivos alemanes en acción:
El Taycan Turbo GT, protagonista del encuentro
Entre los modelos que se presentaron destacó el Taycan Turbo GT con paquete Weissach, un sedán eléctrico que ha marcado un hito dentro de la industria por sus más de 1.100 caballos de potencia y su capacidad de alcanzar de 0 a 100 km/h en apenas 2,2 segundos.
Este vehículo ha establecido récords en seis circuitos internacionales, incluyendo pistas como Road Atlanta, Yas Marina en Abu Dabi, Interlagos en Brasil y Shanghái.
En Laguna Seca logró un tiempo de 1:27.8 minutos, mientras que en Nürburgring Nordschleife, pilotado por Lars Kern, una versión de preproducción alcanzó 7:07.5 minutos, superando la marca anterior en 26 segundos.
¿Qué otros Porsche había en el Show?
Además del Taycan, los asistentes tuvieron acceso a una amplia gama de vehículos de la marca, entre ellos:
- Boxster Spyder RS
- 982 Cayman GT4 RS
- 992 GT3
- 992 Targa y Cabriolet
- Taycan GTS
- Cayenne Turbo E-Hybrid
- Macan Turbo eléctrico
- Panamera Turbo S E-Hybrid
El Porsche World Road Show se realiza desde el año 2000 y ha llegado a más de 45 países. El formato busca acercar a invitados, clientes y medios especializados a la experiencia de conducir los modelos más recientes en entornos diseñados para explorar sus capacidades al máximo.