Le llegará competencia a Terpel: famosas distribuidoras de gasolina en Colombia se fusionarán

El mercado de combustibles en Colombia se prepara para un movimiento empresarial que podría modificar el panorama de la distribución de gasolina en el país. UNO CORP y Grupo Romero anunciaron un acuerdo mediante el cual Biomax adquirirá las operaciones de Primax en territorio nacional.

La transacción también contempla una alianza estratégica en Perú y Ecuador, donde ambas compañías operarán de forma conjunta bajo el liderazgo de UNO CORP. Según informaron las empresas, este paso busca unir capacidades, ampliar la cobertura y fortalecer la oferta de productos y servicios.



¿Qué pasará con Biomax y Primax en Colombia?

La compañía explicó que la integración permitirá a Biomax sumar las operaciones desarrolladas por Primax en el país. Esto, indicaron, reforzará su red de estaciones de servicio y aportará al desarrollo económico tanto de Colombia.

Biomax es otra de las distribuidoras de gasolina presentes en Colombia Foto: cortesía

Al respecto sobre si desaparecerá Primax y será únicamente Biomax, la compañía detalló a BLU Radio que "la función o la permanencia de las dos marcas depende de lo que disponga la Superintendencia de Industria y Comercio".

El cierre de la operación está condicionado al cumplimiento de los trámites regulatorios, incluido el visto bueno de la SIC. Hasta que no se obtenga esta aprobación, Primax y Biomax seguirán operando de manera independiente, manteniendo, según las compañías, “los más altos estándares de servicio y cumplimiento contractual”.

En el proceso participaron varios asesores financieros y legales. J.P. Morgan y Deutsche Bank actuaron como asesores financieros de Grupo Romero Investment Office (GRIO), mientras que el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fue el asesor legal líder de este grupo.

Por su parte, UNO CORP contó con el acompañamiento financiero de Santander y con el apoyo legal de Holland & Knight LLP.



Quiénes son las compañías involucradas

UNO CORP es una corporación con más de 30 años de trayectoria en el sector energético y de movilidad, con presencia en ocho países de Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, Panamá y Colombia.

Administra una red de aproximadamente 1.900 estaciones de servicio con marcas como UNO, Shell (bajo licencia en Guatemala y Colombia) y Biomax. Además, opera en sectores como aviación, lubricantes y bitumen, y gestiona unas 300 tiendas de conveniencia bajo las marcas Pronto y Select.

Grupo Romero, con sede en Lima, Perú, está en sectores como servicios financieros, energía, alimentos, logística, infraestructura, inmobiliaria y gestión de activos. Entre sus empresas destacan Credicorp, Alicorp, Inversiones Centenario, Primax, Ransa y Ocensa, entre otras.

Tiene operaciones en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Estados Unidos y Centroamérica.

Con esta adquisición, Biomax ampliará su presencia en Colombia, un mercado donde competidores como Terpel y otras empresas concentran gran parte de la red de distribución de combustibles.

El desenlace de la operación dependerá de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, que deberá evaluar el impacto que la fusión podría tener sobre el mercado y la libre competencia.