Los 20 carros más vendidos en Colombia en junio de 2026

El mercado de vehículos nuevos en Colombia completó en junio de 2026 su mejor mes del año. De acuerdo con el más reciente informe elaborado por Fenalco y la ANDI con base en cifras del RUNT, durante el sexto mes del año se matricularon 29.038 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 61 % frente a las 18.038 unidades registradas en junio de 2025. Además, el primer semestre cerró con 157.620 matrículas, un incremento del 50,1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

En este contexto de expansión del mercado, la Tesla Model Y se consolidó como el carro más vendido de Colombia durante junio, con 2.295 unidades matriculadas, cifra que le permitió alcanzar una participación del 7,9 % del mercado nacional. Se trata del primer lugar con una diferencia considerable frente a sus competidores y confirma el auge que están viviendo los vehículos eléctricos en el país.

Tesla Model Y triunfa en Colombia Foto: Tesla

El segundo lugar fue para la Renault Duster, con 1.021 matrículas, equivalente al 3,5 % del mercado y un crecimiento del 23 % frente a junio de 2025. Muy cerca apareció el Foton BJ, con 1.007 unidades, impulsado por un aumento del 92,5 % respecto al año anterior.

La cuarta posición fue para el Kia K3, que registró 781 unidades, prácticamente manteniendo el mismo nivel de ventas del año pasado, mientras que el Mazda CX-30 completó el Top 5 con 774 vehículos matriculados, destacándose por un crecimiento del 137,4 % frente a junio de 2025. Entre estos cinco modelos concentraron el 20,2 % de todas las matrículas registradas en el país durante el mes.



Top de los 20 carros más vendidos en Colombia en junio 2026

El listado de los 20 vehículos más vendidos en junio quedó conformado de la siguiente manera:

Tesla Model Y: 2.295 unidades. Renault Duster: 1.021. Foton BJ: 1.007. Kia K3: 781. Mazda CX-30: 774. Kia Picanto: 674. JAC HFC: 642. Kia Sportage: 642. Toyota Corolla Cross: 618. Mazda 2: 584. JMC JX: 504. Kia Stonic: 469. Chevrolet Onix: 461. Toyota Land Cruiser: 453. Suzuki Fronx: 435. Suzuki Dzire: 407. Hyundai Kona: 403. Toyota Yaris Cross: 398. Renault Kardian: 396. Ford Territory: 375.

Entre los modelos con mayores incrementos porcentuales sobresalen el Suzuki Dzire, cuyas matrículas crecieron 3.291,7 %, el Kia Sportage, con un aumento de 3.110 %, el Kia Stonic, con 551,4 %, y el JAC HFC, con 422 %. En contraste, algunos modelos tradicionales registraron caídas, como el Toyota Corolla Cross, que disminuyó 38,9 %, y el Chevrolet Onix, con una reducción del 22,5 % frente al mismo mes del año pasado.

Suzuki Dzire Foto: https://www.suzukiautos.com.co/modelos/dzire

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El liderazgo de la Tesla Model Y también se refleja en el acumulado del año. Entre enero y junio suma 8.464 unidades matriculadas, seguida por la Renault Duster (5.564), el Kia K3 (4.981), el Kia Picanto (4.709) y la Mazda CX-30 (4.464). Estos cinco modelos representan el 18 % del mercado automotor colombiano en el primer semestre de 2026.

El buen desempeño del mercado coincide con un crecimiento acelerado de las tecnologías electrificadas. Durante el primer semestre, las matrículas de vehículos eléctricos aumentaron 235,5 %, mientras que los híbridos crecieron 74,6 %, consolidando una tendencia hacia una mayor adopción de vehículos de bajas emisiones en Colombia.

