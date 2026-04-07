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Blu Radio  / Motor  / Los 7 errores más comunes de los conductores que los enferma sin saberlo, según experto

Los 7 errores más comunes de los conductores que los enferma sin saberlo, según experto

De acuerdo con cifras de Fasecolda, la tasa de enfermedades laborales en el sector transporte alcanzó 36,4 % a nivel nacional.

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