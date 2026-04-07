Los 7 errores más comunes de los conductores que los enferma sin saberlo, según experto

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Las largas jornadas al volante, la presión por cumplir tiempos y la falta de pausas adecuadas están generando impactos en la salud de los conductores que no siempre son visibles.
Así lo advierten datos del sector asegurador y expertos en prevención de riesgos laborales, que señalan que estas condiciones están asociadas al desarrollo de enfermedades físicas y mentales.
De acuerdo con cifras de Fasecolda, la tasa de enfermedades laborales en el sector transporte alcanzó 36,4 % a nivel nacional con corte a noviembre de 2025, con picos más altos en regiones como Atlántico y Magdalena.
En este contexto, Carlos Iván Heredia Ferreira, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, explicó que existen prácticas recurrentes que incrementan estos riesgos, muchas de ellas normalizadas en la rutina diaria.
Según el experto y los reportes del sector, estos son algunos de los errores más frecuentes:
Estas prácticas, según Heredia Ferreira, forman parte de la cotidianidad de muchos conductores y están directamente relacionadas con las condiciones laborales del sector.
Heredia Ferreira señaló que la prevención pasa por la adopción de medidas básicas durante la conducción. Entre ellas, destacó la necesidad de realizar pausas activas en trayectos prolongados y ajustar correctamente los elementos del vehículo.
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El experto indicó que “es crucial detenerse regularmente y salir del vehículo en viajes largos, además de ajustar el volante para que la distancia mínima al esternón sea de 24 cm”.
También mencionó la importancia de ubicar las manos en posiciones como “9 y 3” o “10 y 2”, y adecuar el asiento para reducir la carga en la espalda.
En cuanto a la salud visual, recomendó aplicar la regla 20-20-20, que consiste en desviar la mirada cada 20 minutos hacia un punto lejano durante 20 segundos, así como realizar controles médicos periódicos.
El Ministerio de Transporte, a través de la circular externa 20261300000087 de 2026, reiteró que factores como la fatiga, el descanso y el mantenimiento de los vehículos deben ser gestionados como riesgos laborales prioritarios.
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La normativa también establece que la afiliación a la seguridad social y a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es obligatoria antes de iniciar cualquier actividad, y que estas condiciones deben estar articuladas con los sistemas de seguridad vial y salud en el trabajo.