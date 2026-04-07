Los 7 errores más comunes de los conductores que los enferma sin saberlo, según experto

Las largas jornadas al volante, la presión por cumplir tiempos y la falta de pausas adecuadas están generando impactos en la salud de los conductores que no siempre son visibles.

Así lo advierten datos del sector asegurador y expertos en prevención de riesgos laborales, que señalan que estas condiciones están asociadas al desarrollo de enfermedades físicas y mentales.

De acuerdo con cifras de Fasecolda, la tasa de enfermedades laborales en el sector transporte alcanzó 36,4 % a nivel nacional con corte a noviembre de 2025, con picos más altos en regiones como Atlántico y Magdalena.

En este contexto, Carlos Iván Heredia Ferreira, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, explicó que existen prácticas recurrentes que incrementan estos riesgos, muchas de ellas normalizadas en la rutina diaria.



Conducir carro Foto: Pexels/Norma Mortenson

¿Cuáles son los 7 errores más comunes que pueden afectar la salud?

Según el experto y los reportes del sector, estos son algunos de los errores más frecuentes:



No hacer pausas en trayectos largos: permanecer durante horas en la misma posición incrementa el riesgo de desórdenes musculoesqueléticos. Adoptar una mala postura al conducir: una posición inadecuada del asiento o del volante puede generar dolores lumbares y lesiones por esfuerzo repetitivo. Ignorar señales de fatiga: continuar conduciendo con cansancio aumenta tanto el riesgo de accidentes como de afectaciones físicas. No cuidar la salud visual: la exposición prolongada a la vía, especialmente en turnos nocturnos, puede derivar en fatiga visual y otros problemas oculares. Mantener hábitos sedentarios: la falta de actividad física está relacionada con enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Descuidar la alimentación: horarios irregulares y dietas poco balanceadas inciden en condiciones como hipertensión o diabetes. No atender la salud mental: el estrés y la presión por cumplir itinerarios pueden desencadenar trastornos de ansiedad y otras afectaciones psicosociales.

Estas prácticas, según Heredia Ferreira, forman parte de la cotidianidad de muchos conductores y están directamente relacionadas con las condiciones laborales del sector.

Ningún conductor está exento de sufrir un microsueño. Foto: AFP

¿Qué recomiendan los expertos para reducir estos riesgos?

Heredia Ferreira señaló que la prevención pasa por la adopción de medidas básicas durante la conducción. Entre ellas, destacó la necesidad de realizar pausas activas en trayectos prolongados y ajustar correctamente los elementos del vehículo.

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El experto indicó que “es crucial detenerse regularmente y salir del vehículo en viajes largos, además de ajustar el volante para que la distancia mínima al esternón sea de 24 cm”.

También mencionó la importancia de ubicar las manos en posiciones como “9 y 3” o “10 y 2”, y adecuar el asiento para reducir la carga en la espalda.

En cuanto a la salud visual, recomendó aplicar la regla 20-20-20, que consiste en desviar la mirada cada 20 minutos hacia un punto lejano durante 20 segundos, así como realizar controles médicos periódicos.



¿Qué dice la normativa sobre las condiciones de los conductores?

El Ministerio de Transporte, a través de la circular externa 20261300000087 de 2026, reiteró que factores como la fatiga, el descanso y el mantenimiento de los vehículos deben ser gestionados como riesgos laborales prioritarios.

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La normativa también establece que la afiliación a la seguridad social y a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es obligatoria antes de iniciar cualquier actividad, y que estas condiciones deben estar articuladas con los sistemas de seguridad vial y salud en el trabajo.