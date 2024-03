Máximo rival de Tesla entra de lleno en Latinoamérica; millonaria inversión para producir eléctricos

La gigante china BYD está lista para entrar de lleno en el mercado latinoamericano con una millonaria inversión en su fábrica de vehículos eléctricos en Camaçari, Brasil. El anuncio llega como un desafío directo a Tesla, el gigante estadounidense en el segmento de los vehículos eléctricos.

Según informes del portal financiero Jiemian, BYD aumentará su inversión en un 83 %, elevando la cifra de 3.000 a 5.500 millones de reales brasileños (aproximadamente de 596 a 1.093 millones de dólares estadounidenses). Esta inversión masiva impulsará la capacidad inicial de producción de la fábrica a unas 150.000 unidades anuales, con planes de comenzar las operaciones hacia finales del presente año.

Qué modelos fabricarán

La fábrica en Camaçari, ubicada en la región metropolitana de Salvador de Bahía, no solo abastecerá al mercado brasileño, sino que también se convertirá en el centro de producción para el resto de los mercados iberoamericanos donde opera la compañía. Modelos como el Dolphin, el Song Plus, el Yuan Plus y el Dolphin Mini, tanto eléctricos puros como híbridos, se producirán en este complejo.

BYD es la marca de automóviles más grande de China y uno de los fabricantes más importantes de eléctricos en el mundo. Foto: AFP

Este proyecto, que abarca una superficie de más de 4.6 millones de metros cuadrados, aprovecha las instalaciones de la antigua fábrica de Ford en la región. Además de los vehículos de pasajeros, se fabricarán chasis de autobuses y camiones eléctricos, así como se procesará litio y fosfato de hierro en 26 instalaciones dentro del complejo.

Publicidad

La iniciativa se prevé que genere más de 5.000 puestos de trabajo directos, y BYD ha anunciado planes para construir cinco edificios residenciales que albergarán a unos 4.230 empleados.

Este movimiento estratégico de BYD en Latinoamérica se podría considerar como un desafío directo a Tesla, que ha dominado en por más tiempo el mercado de vehículos eléctricos en el mundo.

Tesla Model Y fue el carro más vendido en 2023 AFP

Publicidad

Le puede interesar: