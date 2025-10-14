Mazda revela un misterioso concepto de carro que representa el futuro de la marca

En la antesala del Salón de la Movilidad de Japón 2025, donde se espera que Toyota revele su nuevo Corolla, Mazda compartió un adelanto de su próximo concepto de vehículo, un modelo que, según indicó la compañía, “encarna el futuro del placer de conducción en todos sus aspectos”.

La revelación oficial está programada para el 29 de octubre, durante el primer día de prensa del evento. Aunque la imagen publicada no muestra muchos detalles, el diseño del prototipo sugiere un cambio importante en la identidad visual y tecnológica de la marca, que busca proyectar su visión hacia una nueva etapa.



Un diseño que rompe con lo conocido

El teaser difundido por Mazda muestra una silueta alargada con techo panorámico y ventanillas sin marco, lo que indica una carrocería tipo fastback o coupé de cuatro puertas, más cercana a modelos como el Mercedes-Benz CLS o el Audi A7 Sportback que a los SUV tradicionales de la marca.

No se observan manijas visibles ni espejos convencionales, reemplazados por cámaras, lo que refuerza su carácter futurista.

Medios especializados europeos que analizaron la imagen señalan que el prototipo sería más grande que el Mazda Iconic SP, que mide 4,18 metros de largo. Su perfil estilizado y las proporciones amplias lo ubican más cerca de un sedán deportivo que de un auto compacto.



Prototipo Mazda Salón de la Movilidad de Japón Foto: Mazda

¿Será un carro eléctrico?

Mazda no ha confirmado el tipo de propulsión del nuevo concepto, aunque varias señales apuntan a que podría tener relación con el motor rotativo, tecnología que la marca retomó en 2024 con un equipo de 36 ingenieros dedicado a su desarrollo.

Este sistema podría funcionar de dos maneras: impulsando las ruedas directamente o como generador para recargar una batería, como ocurre con el Iconic SP.

Aun así, no se descarta que el modelo sea totalmente eléctrico. La compañía ha destacado que su lema para el salón será “la alegría de conducir impulsa un mañana sostenible”, frase que refleja el interés de Mazda en combinar emoción al volante con bajas emisiones.

Y es que el fabricante ha trabajado junto a Toyota y Subaru en el desarrollo de motores que funcionen con combustibles neutros en carbono, lo que abre la posibilidad de que este prototipo use una versión inicial del sistema Skyactiv-Z, previsto para llegar a la producción en 2027.

Aunque el misterio rodea por completo al nuevo modelo, la propuesta encaja con la estrategia de Mazda de evolucionar lenguaje Kodo Design hacia una estética más fluida, simple y eficiente, sin perder su compromiso con la conducción tradicional.

El nuevo concepto será una de las principales atracciones del Salón de la Movilidad de Japón, donde Mazda también presentará la próxima generación del CX-5. El evento servirá como vitrina para conocer hacia dónde apunta la marca en su siguiente década, tanto en diseño como en tecnología.