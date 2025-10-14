Toyota prepara un nuevo Corolla, completamente rediseñado, futurista y ¿eléctrico?

El Corolla, el automóvil más vendido de la historia, podría estar a punto de iniciar una nueva era. Toyota sorprendió en Japón con la revelación de un prototipo que lleva el mismo nombre, pero con una apariencia que rompe por completo con lo que se conoce del icónico sedán.

Aunque la marca aún no ha confirmado si se trata de la próxima generación de producción, las pistas visuales y técnicas sugieren que el nuevo Corolla marcará un punto de inflexión en el diseño y la tecnología de la compañía.

La presentación se dio en un evento transmitido desde Japón, donde Toyota mostró varios desarrollos conceptuales. Entre ellos, además de un coupé Century y un monovolumen Lexus LS de seis ruedas, apareció este Corolla con líneas que apuntan al futuro.

Pese a ser oficialmente un concept car, el hecho de que cuente con retrovisores convencionales en lugar de cámaras hace pensar que el modelo está más cerca de llegar a los concesionarios de lo que parece.



Prototipo del nuevo Toyota Corolla Foto: Toyota

¿Cómo sería el futurista Toyota Corolla?

Uno de los detalles más comentados del prototipo fue una tapa ubicada en el guardabarros delantero, lo que ha desatado especulaciones sobre su sistema de propulsión.

Esta característica sugiere la posibilidad de un sistema de carga eléctrica, lo que abriría la puerta a una versión híbrida enchufable (PHEV). Sin embargo, Toyota no ha confirmado si este diseño corresponde a un futuro modelo eléctrico, híbrido o de combustión.

El fabricante japonés, que en los últimos años ha mostrado cautela frente a la adopción total de los vehículos eléctricos y que también ha criticado a los híbridos ligeros, mantiene en reserva los detalles técnicos del proyecto.

Expertos del sector señalan que la estrategia podría pasar por ofrecer diferentes versiones de motorización sobre un mismo diseño, tal como lo hace actualmente el nuevo Lexus ES, disponible tanto en configuración híbrida como eléctrica.

Nuevo Toyota Corolla Foto: Toyota

Primeras imágenes del nuevo Corolla

A nivel estético, el nuevo Corolla concept presenta un lenguaje visual completamente distinto. Las luces diurnas con efecto pixelado, una línea de cintura descendente y un alerón tipo “cola de pato” en la parte posterior dan cuenta de una búsqueda aerodinámica más avanzada.

Además, el capó corto y la silueta fluida apuntan a una posible arquitectura pensada para vehículos eléctricos, aunque Toyota también ha insinuado el desarrollo de un nuevo motor ultracompacto de cuatro cilindros que podría adaptarse bajo el capó.

El diseño rompe con la sobriedad tradicional del Corolla y adopta proporciones más dinámicas. De perfil, el techo inclinado y las superficies tensas refuerzan su carácter moderno, mientras que la parte trasera combina agresividad y elegancia.

Se espera que el tamaño general del modelo no cambie de manera significativa respecto a la generación actual, con cerca de 4,6 metros de longitud y 2,7 metros de distancia entre ejes.

La transformación del Corolla llega en un contexto donde Toyota busca mantener su liderazgo mundial en ventas mientras adapta su portafolio a las nuevas regulaciones y preferencias del mercado.

En ese sentido, un Corolla híbrido enchufable o completamente eléctrico sería una evolución lógica para una marca que ha dominado por décadas la tecnología híbrida con modelos como el Prius.

Por ahora, la compañía mantiene el silencio sobre las especificaciones finales, el interior o la fecha de inicio de producción.

No obstante, se espera que el modelo —en su versión definitiva o en una evolución del concepto— sea presentado oficialmente durante el Salón de la Movilidad de Japón 2025, que abrirá sus puertas el 29 de octubre.