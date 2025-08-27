Medellín exhibirá este fin de semana más de 180 carros clásicos, deportivos y de colección

La ciudad de Medellín vivirá este fin de semana el AutoShow Colombia 2025, una feria que reunirá más de 180 carros clásicos, deportivos, de lujo y de colección en el Pabellón Amarillo y la Zona de Espectáculos de Plaza Mayor, del 29 al 31 de agosto, fechas entre las que los asistentes podrán disfrutar de un recorrido temático por la cultura automotriz mundial, con exhibiciones ambientadas al estilo de Japón, Estados Unidos y Europa. Entre los modelos más llamativos estarán el mítico DeLorean de Volver al Futuro, un Lamborghini Huracan y un Toyota Supra TNT.



Una feria cargada de experiencias

El AutoShow no se limitará a la exhibición de autos. Además, habrá más de 46 actividades interactivas como los simuladores Xtreme Cars, la Pasarela AutoShow con clásicos y modernos, y la intervención artística en vivo de la pintora Laura Lozano sobre un vehículo, experiencia inédita en el país.



Marcas y lanzamientos en Plaza Mayor

La feria contará con la participación de 25 marcas expositoras, entre ellas BYD, Hyundai, Cupra, Renault, Chevrolet, Isuzu y Auteco. Estas firmas presentarán sus más recientes lanzamientos, tecnologías automotrices y servicios de personalización para los fanáticos del sector.

Exhibición de autos. Foto: suministrada.

Música, charlas y Fórmula 1

La programación también incluirá conversatorios con líderes de la industria y shows musicales cada noche. Como cierre especial, el domingo 31 de agosto desde las 8:00 a.m. se transmitirá en vivo el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 en la tarima principal de Plaza Mayor.



El motor como plan de fin de semana

Con más de 15.000 asistentes esperados, AutoShow Colombia 2025 se perfila como el evento automotriz más importante del año en Medellín: “Es un encuentro diferente que le hacía falta a los antioqueños”, afirmó Guillermo Pajón Carmona, director de la feria.