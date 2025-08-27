Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Medellín exhibirá este fin de semana más de 180 carros clásicos, deportivos y de colección

Medellín exhibirá este fin de semana más de 180 carros clásicos, deportivos y de colección

Entre los modelos más llamativos estará el mítico DeLorean de Volver al Futuro.

autos-lujosos-de-exhibicion-en-medellin.jpg
Autos lujosos.
Foto: suministrada.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: agosto 27, 2025 02:27 p. m.

La ciudad de Medellín vivirá este fin de semana el AutoShow Colombia 2025, una feria que reunirá más de 180 carros clásicos, deportivos, de lujo y de colección en el Pabellón Amarillo y la Zona de Espectáculos de Plaza Mayor, del 29 al 31 de agosto, fechas entre las que los asistentes podrán disfrutar de un recorrido temático por la cultura automotriz mundial, con exhibiciones ambientadas al estilo de Japón, Estados Unidos y Europa. Entre los modelos más llamativos estarán el mítico DeLorean de Volver al Futuro, un Lamborghini Huracan y un Toyota Supra TNT.

Una feria cargada de experiencias

El AutoShow no se limitará a la exhibición de autos. Además, habrá más de 46 actividades interactivas como los simuladores Xtreme Cars, la Pasarela AutoShow con clásicos y modernos, y la intervención artística en vivo de la pintora Laura Lozano sobre un vehículo, experiencia inédita en el país.

Marcas y lanzamientos en Plaza Mayor

La feria contará con la participación de 25 marcas expositoras, entre ellas BYD, Hyundai, Cupra, Renault, Chevrolet, Isuzu y Auteco. Estas firmas presentarán sus más recientes lanzamientos, tecnologías automotrices y servicios de personalización para los fanáticos del sector.

autos-lujosos-de-exhibicion-en-medellin (1).jpg
Exhibición de autos.
Foto: suministrada.

Música, charlas y Fórmula 1

La programación también incluirá conversatorios con líderes de la industria y shows musicales cada noche. Como cierre especial, el domingo 31 de agosto desde las 8:00 a.m. se transmitirá en vivo el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 en la tarima principal de Plaza Mayor.

El motor como plan de fin de semana

Con más de 15.000 asistentes esperados, AutoShow Colombia 2025 se perfila como el evento automotriz más importante del año en Medellín: “Es un encuentro diferente que le hacía falta a los antioqueños”, afirmó Guillermo Pajón Carmona, director de la feria.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Antioquia

Medellín