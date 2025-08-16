Multarán con $604.100 e inmovilizarán carros a conductores despistados este puente festivo

Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, que se conmemora el lunes 18 de agosto de 2025, las autoridades de Bogotá implementarán operativos de tránsito para controlar el ingreso de vehículos a la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó a todos los conductores que estará vigente la medida de pico y placa regional, la cual regula los horarios de entrada por los principales corredores viales.



¿Cómo aplicará el pico y placa regional este lunes 18 de agosto?

Esta restricción aplicará únicamente el lunes festivo y establece que, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, podrán ingresar a Bogotá los carros particulares cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Son nueve los corredores viales de entrada a Bogotá donde aplica la restricción de pico y placa regional.

Posteriormente, desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, el ingreso será exclusivo para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Fuera de estos horarios, es decir, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos podrán entrar a la capital sin restricción.



¿Cuál es la multa para quienes incumplan la medida?

La SDM advirtió que los conductores que no respeten los horarios establecidos y sean detectados ingresando a la ciudad en un momento no autorizado se enfrentarán a una multa de $604.100.

Además, el vehículo será inmovilizado de manera inmediata, lo que implicará asumir los costos adicionales de grúa y patios.

De acuerdo con la entidad, los operativos estarán activos en los puntos de acceso, por lo que se recomienda planificar el viaje de regreso con anticipación para evitar sanciones y demoras.

¿Cuáles son los corredores donde aplica el pico y placa regional?

La medida cubre las nueve vías principales por las que se ingresa a la ciudad. Según la SDM, estos son los corredores donde se aplicará el pico y placa regional:



Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte de TransMilenio, en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), en sentido occidente-oriente. Avenida calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente-oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur. Avenida Boyacá y vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte. Vía Suba–Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente-occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.

Pico y placa regional en Bogotá Foto: Secretaría de Movilidad

¿Por qué implementan el pico y placa regional?

El pico y placa regional busca mejorar la movilidad y disminuir los niveles de congestión vehicular durante el retorno masivo de viajeros hacia Bogotá, especialmente en fechas de alto flujo como los puentes festivos.

La Secretaría Distrital de Movilidad reiteró que esta estrategia se implementa de manera coordinada con la Policía de Tránsito y Transporte, y que las acciones de control estarán enfocadas en garantizar que los horarios se cumplan de forma estricta.

En años anteriores, este tipo de operativos han permitido regular la entrada de vehículos a la capital, evitando colapsos en corredores críticos y facilitando el tránsito para quienes se movilizan dentro de la ciudad.