Peugeot 5008: pros, contras y opinión de esta SUV familiar de 7 puestos

La Peugeot 5008 Allure es actualmente la única versión disponible en Colombia de este SUV de tres filas de asientos, enfocado en ofrecer confort, tecnología y espacio para familias.

Con una tecera generación con un diseño más refinado y un interior lleno de equipamiento, la marca francesa mantiene su apuesta por un vehículo que combina elegancia y funcionalidad.



Diseño y confort interior

El 5008 mantiene la identidad visual de Peugeot con líneas limpias, faros LED de tres garras y un diseño robusto que lo ubica dentro del segmento de los SUV grandes.

En su interior, ofrece capacidad para siete ocupantes, con una tercera fila abatible que permite aumentar la capacidad del baúl hasta 2.232 litros cuando las dos filas traseras están plegadas.

Peugeot 5008 mide de largo 4.7 metros Foto: Blu Radio

El ambiente interior combina materiales suaves, tapicería en TEP y tela con costuras grises Quartz y el característico i-Cockpit, que incluye una pantalla dual HD de 10 pulgadas para el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia.



Cuenta con techo panorámico corredizo, el aire acondicionado tri-zona y los asientos ajustables manualmente de seis vías.

Aunque la tercera fila resulta algo limitada para adultos, su inclusión añade flexibilidad.



Motor y rendimiento Peugeot 5008

El 5008 Allure equipa un motor 1.6 litros turbo con inyección directa, que entrega 177 caballos de potencia y 300 Nm de torque desde las 2.000 rpm. Se asocia a una transmisión automática de seis velocidades con levas al volante y tres modos de conducción: Eco, Sport y Normal.

La dirección eléctrica asistida y los frenos de disco en las cuatro ruedas, junto al sistema Hill Assist y control de estabilidad (DSC), aportan confianza en distintos tipos de terreno, aunque su enfoque sigue siendo principalmente urbano y familiar.

Peugeot 5008 tiene un ancho de 2.1 metros incluyendo espejos Foto: Blu Radio

Tecnología y seguridad

En materia de seguridad, el 5008 Allure ofrece seis airbags, control de estabilidad, asistencia al frenado de emergencia (EBA), control de crucero, anclajes ISOFIX, sistema de ayuda al descenso de pendientes (HADC) y frenos ABS con distribución electrónica (EBFD).

Dentro de los sistemas avanzados de asistencia (ADAS) se incluyen alerta de colisión frontal (FCW), frenado autónomo de emergencia (AEB) y asistente de mantenimiento de carril (LKA). Además, cuenta con cámara de reversa HD y sensores traseros.

En cuanto a conectividad, el sistema multimedia ofrece compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, Bluetooth y cargador inalámbrico.

Peugeot 5008 tiene el interior característico de la nueva generación de la marca francesa Foto: Blu Radio

Opinión de la Peugeot 5008

El Peugeot 5008 Allure es un SUV que destaca por su diseño elegante, su interior bien resuelto y su alto nivel de equipamiento. La conducción es cómoda y placentera, con una suspensión que filtra bien las irregularidades del camino.

Sin embargo, la posición de manejo típica del i-Cockpit —con el volante pequeño y el cuadro de instrumentos elevado— no resulta cómoda para todos los conductores, por lo que conviene probarlo antes de decidirse.

Aunque no es el modelo más emocionante al volante, su enfoque está en la practicidad y el confort.



Pros:

Diseño exterior atractivo y distintivo.

Interior de buena calidad y equipamiento.

Amplio espacio de carga.

Buen nivel de seguridad y asistentes de conducción.

Contras: