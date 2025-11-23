¿Quiénes se estrellan más, hombres o mujeres? Dato sorprende a más de uno

Los debates sobre seguridad vial suelen generar división entre quienes insisten en que las mujeres ocasionan más accidentes y quienes aseguran que son los hombres quienes más se estrellan. Aunque en muchos casos estas posturas se basan en estereotipos, un estudio reciente ayudó a aclarar la discusión.

De acuerdo con un análisis de Seguro Canguro, la plataforma presentó cifras que desmontan varios mitos y plantean preguntas sobre el comportamiento real de los conductores en Colombia.

El estudio analizó más de 50.000 seguros contratados desde 2022, lo que permitió identificar tendencias de género y edad, además de patrones sobre la severidad y la frecuencia de los accidentes. Sin embargo, los resultados sorprendieron a muchos.



¿Quiénes se estrellan más? Datos de hombres y mujeres en Colombia

Según lo revelado por Martín Alvemo, gerente y cofundador de Seguro Canguro, las mujeres presentan una tasa de accidentalidad 22% mayor que la de los hombres, aunque cada siniestro termina costando 11% menos. “Esto sugiere diferencias en el tipo de accidentes más que en la prudencia al volante”, explicó el directivo.

Los accidentes que involucran a mujeres suelen ocurrir a menor velocidad o en contextos urbanos típicos: tráfico denso, maniobras cortas, parqueo o roces leves. Esto coincide con estudios mencionados por la compañía, según los cuales ellas conducen más despacio, frenan menos bruscamente y manejan menos de noche. En contraste, los accidentes de los hombres tienden a ser más graves, se presentan a mayor velocidad, con frenadas bruscas y, en muchos casos, con desenlaces fatales.



La edad cambia por completo las cifras

Entre los menores de 25 años, los hombres suelen asumir más riesgos. Aunque ambos géneros tienen una frecuencia de accidentes similar (cerca del 8%), los siniestros masculinos cuestan 21% más que los femeninos. “Hay una oportunidad para el sector asegurador de bajar precios aquí para mujeres o subirlos para hombres”, señaló Alvemo.

La diferencia se reduce entre los 26 y 35 años, pero a partir de los 36 la tendencia se invierte. En el grupo de 36 a 45 años, las mujeres registran una frecuencia de siniestros del 7,82%, frente al 5,81% de los hombres. En mayores de 60 años, la brecha alcanza casi el 40%. Y en mayores de 61 años el panorama cambia aún más: no solo se accidentan con mayor frecuencia, sino que cada siniestro cuesta en promedio 18% más que el de los hombres.



¿Cómo influye la edad en la conducción y el riesgo de accidente?

Según el análisis, la explicación está en la experiencia al volante. Los hombres tienden a ser más impulsivos y arriesgados en edades tempranas, pero mejoran con el tiempo: reducen la velocidad, los choques son menos severos y desarrollan mayor capacidad de anticipación.

Las mujeres, por su parte, mantienen una frecuencia estable de accidentalidad a lo largo de su vida, sin una disminución significativa con los años.

Otro punto clave es cómo estos datos impactan los costos de los seguros. En Colombia, cerca de la mitad del mercado utiliza tarifas unisex. En las aseguradoras que sí aplican diferencias por género, el descuento para mujeres oscila entre el 2% y el 10%, aunque los resultados del estudio muestran que el comportamiento al volante es más determinante que el género mismo.