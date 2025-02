Trump calcula que arancel a los autos rondará el 25 %, aunque dependerá de cada país

El presidente estadounidense, Donald Trump, calculó este martes que el nuevo arancel a los autos que prevé imponer a partir del 2 de abril rondará el 25 %.

"Probablemente lo diré el 2 de abril, pero será en torno al 25 %", dijo el líder republicano, que avanzó el pasado 14 de febrero su intención de imponer esos gravámenes en la industria de la automoción.

Trump añadió que para los semiconductores y las farmacéuticas los aranceles serán del 25 % o más "y subirán de forma muy considerable a lo largo del año".

"La Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros. Tenemos un déficit de 350.000 millones de dólares. No se llevan nuestros autos, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda al respecto", apuntó desde Mar-a-Lago en el marco de un acto de firma de órdenes ejecutivas.

Su declaración se produce la víspera de que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reúna este miércoles en Washington con los principales responsables del ramo del Gobierno de Estados Unidos para abordar la decisión de Trump de imponer aranceles "recíprocos" a la Unión Europea por el impuesto del IVA y también al aluminio y al acero.

El portavoz del bloque comunitario europeo, Olof Gill, precisó este martes que Sefcovic mantendrá una reunión con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, el representante comercial, Jamieson Greer, y el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett.

"Aunque estamos comprometidos a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas con nuestros amigos estadounidenses, también estamos preparados para defender nuestros legítimos intereses cuando sea necesario", indicó Gill, quien recalcó que "el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, no es un arancel".

Los aranceles recíprocos que Trump contempla a nivel general no se aplicarán de forma homogénea. No se aplicará una tarifa uniforme del 10 % o 25 %, sino que la Administración establecerá tasas específicas en función de los aranceles y "barreras" comerciales que cada nación impone a EE.UU.

"La UE tenía un impuesto del 10 % sobre los automóviles y ahora tiene uno del 2.5 %, que es exactamente lo mismo que nosotros. Así que ya hemos ahorrado una cantidad enorme. Sería fantástico si todos hicieran eso. Estaríamos jugando entonces en igualdad de condiciones. Básicamente lo que estamos haciendo con los aranceles es cobrar lo que nos cobran. Se llama reciprocidad", apuntó este martes.