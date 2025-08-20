Xiaomi entrará al mercado europeo en esta fecha con sus autos eléctricos

El otro gigante fabricante chino de tecnología y automóviles eléctricos, Xiaomi, fijó una fecha para comenzar a vender sus vehículos en Europa, anuncio que fue realizado por el presidente de la compañía, Lu Weibing, durante la presentación de los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025.

La decisión de expandirse hacia el continente europeo, que se dará para 2027, se produce en medio de un escenario de tensiones comerciales. La Unión Europea mantiene vigentes los aranceles sobre los carros eléctricos procedentes de China, bajo el argumento de que Pekín aplica “subvenciones desleales” que afectan la competencia.

Sin embargo, las autoridades comunitarias estudian reemplazar estas tarifas por un sistema de precios mínimos, lo que podría modificar el impacto de los fabricantes chinos en el mercado europeo.

Este fue el primer modelo que inició a comercializar la marca en el mundo. Foto: AFP

¿Cómo le ha ido a Xiaomi con sus autos?

En su reporte, Xiaomi informó que durante el segundo trimestre de 2025 entregó 81.302 automóviles, lo que representa un aumento interanual del 197,7 %. Cabe recordar que la marca tiene dos modeos: el YU7 y el SU7.

Además, los ingresos de su división automotriz alcanzaron los 20.600 millones de yuanes (aproximadamente 2.869 millones de dólares o 2.456 millones de euros), lo que supone un incremento de tres veces frente al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento estuvo impulsado en gran parte por el lanzamiento del modelo YU7 en junio, que registró una demanda sin precedentes: 240.000 pedidos confirmados en las primeras 18 horas tras su presentación.

Pese a este comportamiento positivo, el presidente de la compañía reconoció que el negocio de los vehículos aún no reporta beneficios sostenidos.

Según Lu Weibing, en el segundo trimestre las pérdidas se redujeron a 300 millones de yuanes (unos 42 millones de dólares o 36 millones de euros), aunque aclaró que el proyecto sigue demandando grandes inversiones y no se prevé rentabilidad inmediata.

Xiaomi también está en la carrera por la electrificación en el mundo automotriz. Foto: Xiaomi Press

¿Y en general cóm va Xiaomi?

Más allá de su división automotriz, Xiaomi reportó ingresos consolidados por 116.000 millones de yuanes (16.158 millones de dólares o 13.831 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025, lo que equivale a un crecimiento del 30,5 % frente al año anterior.

El beneficio neto ajustado ascendió a 10.800 millones de yuanes (1.504 millones de dólares o 1.288 millones de euros), un aumento del 75,4 % en comparación con 2024.

Con estas cifras, la compañía proyecta que al cierre de 2025 sus ingresos superen el 30 % de crecimiento, gracias al fortalecimiento de dos de sus principales líneas de negocio: los teléfonos inteligentes y los automóviles eléctricos.

En cuanto a la internacionalización de su división de automóviles, Xiaomi fijó el inicio de sus ventas en el mercado europeo para 2027.

Esta será la primera incursión de la compañía en la región con su gama de vehículos eléctricos, una apuesta que buscará consolidarse en medio de la creciente competencia y las regulaciones que actualmente enfrentan los fabricantes de China.

