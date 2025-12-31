En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / A joven de 24 años le quitaron la vida por "parecer chino": esto se sabe

A joven de 24 años le quitaron la vida por "parecer chino": esto se sabe

La investigación preliminar indica que la violencia escaló cuando la víctima respondió a los insultos racistas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad