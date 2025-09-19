En cuestión de segundos, una simple inocencia terminó en un trágico accidente de tránsito y la muerte de una patrullera que se movilizaba en su moto. Este hecho sucedió en Merlo, Argentina, generando una fuerte conmoción en toda la comunidad.

Todo quedó captado por una cámara de seguridad en el punto en donde ocurrió el accidente. La teniente primero María Cecilia, de 39 años, se movilizaba en su moto cuando fue golpeada por una camioneta que abrió su puerta sin mirar y chocó con esta, terminando arrollada por un bus que pasaba en ese momento al lado de ambos vehículos.

El conductor de la camioneta, de 70 años, abrió su puerta sin revisar el espejo retrovisor y esto derivó en el fuerte accidente, que le costó la vida a esta mujer que se movilizaba en esta zona de Merlo, Argentina.

Abrió la puerta de su camioneta y sin querer le quitó la vida a una policía // Foto: TN

El trágico accidente fue captado por impresionante video en donde se ve el momento exacto en donde ella pierde el equilibrio del vehículo siendo arrollada al instante por el bus que transitaba ese punto.



“El caso quedó en manos del fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, quien ordenó peritajes en el lugar y la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad”, reveló el medio TN, además revelaron que el conductor fue capturado al igual que el del bus bajo el delito de homicidio y lesiones culposos por la manera en que se desarrolló este caso.

“Jamás debe abrirse una puerta en el lado en que circulan los vehículos”; “La camioneta no estaba estacionada, la moto venía sobre el carril de la contramano y era una calle de doble mano”; “Todo, absolutamente todo está mal en esa escena, la única que circulaba bien fue justamente la víctima”, fueron algunos comentarios que se generaron por este trágico accidente que conmocionó a miles de personas en Argentina.