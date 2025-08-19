Un fuerte caso de violencia ha estremecido a la comunidad internacional por el terrible crimen a una menor de edad, de 12 años, presuntamente por una deuda de su familia.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:30 de la mañana del lunes 11 de agosto de 2025, cuando una pequeña de 12 años, identificada como Dulce, fue acribillada a disparos dentro de su propia casa en el municipio de Chalco, México, sin que hasta el momento haya capturados.

Según medios locales, sujetos a bordo de motocicletas llegaron a la casa y abrieron fuego contra la propiedad mientras la familia dormía. Los vecinos han indicado que escucharon al menos 28 disparos. Una vez que acabó el tiroteo, los atacantes huyeron del lugar.

Versiones extraoficiales indican que la menor ayudaba a su mamá vendiendo mazorcas y chicharrones para el sustento diario, e incluso colaboraba en un puesto de ropa.

La Policía Municipal de Chalco y paramédicos llegaron al lugar para brindar auxilio. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues Dulce había falleció a consecuencia de las múltiples heridas provocadas por los disparos, principalmente en el pecho, la espalda y las piernas.

Acaban con la vida de niña de 12 años presuntamente por deuda de su mamá: esto se sabe Foto: redes sociales

Por su parte, sus abuelos y su madre resultaron ilesos y su hermano logró escapar corriendo de la casa.

Publicidad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación por el delito de feminicidio para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Aunque el motivo no ha sido confirmado oficialmente, la principal hipótesis que se maneja es que el ataque pudo estar relacionado con una deuda de la madre con prestamistas. La Fiscalía aún no ha informado si el ataque iba dirigido a toda la familia o si la menor era el blanco.

Peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladaron el cuerpo de Dulce para los análisis pertinentes. Las autoridades están realizando una revisión de las cámaras de seguridad de la zona para y piden la ayuda de la comunidad para dar con los responsables.