Acordó una venta por internet y al llegar al sitio vivió una noche de terror; hay video

Sobre las 10:00 de la noche del pasado sábado, 22 de noviembre, una pareja acordó una cita para encontrarse con un comprador en línea tras haber pactado la venta de una cadena de oro. Sin embargo, al llegar al sitio terminaron viviendo una noche de terror.

Todo quedó en video gracias a una cámara oculta en los anteojos de este joven, de 21 años, quien fue al destino acompañado de su pareja sin saber que iban a ser víctimas de un atraco en donde perderían hasta la camioneta en donde se estaban movilizando. Esto hecho se dio en una localidad de Buenos Aires, Argentina.

En el video se vio el momento en que llegaron al lugar acordado y se encontraron con el supuesto comprador, allí, le pidió que fueran a la parte de atrás del carro para hacerle entrega de la cadena cuando de la nada salieron otros más y uno armado a pedirle que le entregaran todo, entre eso, la camioneta en donde se movilizaban.

"Pará, pará", le dice este al hombre armado, pero se escucha cómo los demás piden que "entregue todo, en especial las llaves. Que le quiten todo", empezaron a decir mientras le apuntaban con un arma tanto a su novia como a él.



Roban a pareja en Argentina // Foto: X @elbonanews

"No tengo nada", dijo ella, mientras era manoseada por los atracadores para sacarles todas las pertenencias.

De acuerdo con la pareja, acordaron la compra a través de internet con otra pareja de jóvenes, pero eran solo cómplices de los ladrones.

"Están armados, llevan gorras, guantes y el rostro cubierto. En cuestión de instantes rodean a las víctimas y las obligan a entregar todo: la cadena de oro, billeteras, teléfonos celulares y la camioneta", revelaron de TN, medio local, sobre la noticia.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y la camioneta apareció una después de lo sucedido abandona y cerrada. No obstante, la víctima ya puso su respectiva denuncia con las autoridades y usando el video de la cámara de sus gafas, esperan que pronto se pueda dar con los responsables de este hecho.

"Las víctimas, que resultaron ilesas, evitaron brindar detalles adicionales. Los investigadores intentan determinar si el grupo opera en la zona y si utilizó la misma modalidad en otros robos pactados por redes sociales", añadieron.

🔴 #Asaltaron a una #pareja en #Ciudadela tras pactar por redes la venta de una #cadena de oro: quedó todo grabado



👉 El robo ocurrió en la puerta de un supermercado y quedó registrado desde una cámara oculta en los anteojos de la víctima. Tres #ladrones armados sorprendieron al… pic.twitter.com/uZxrUDDHMr — El Bonaerense (@elbonanews) November 27, 2025