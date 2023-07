Actores se preparan para iniciar una huelga que puede paralizar Hollywood

Los actores de Hollywood están listos para entrar en huelga a medianoche de este viernes con el estancamiento de las negociaciones con los estudios, acción que podría paralizar casi por completo a la ciudad de oropel.

Las conversaciones entre el Sindicato de los Actores (SAG-AFTRA) y plataformas como Netflix y Disney continúan trabadas en la cuenta regresiva para vencerse el plazo final para un acuerdo que termina la medianoche del viernes (07H00 GMT).

Hollywood, que ya sufre una paralización de guionistas desde hace nueve semanas, se prepara para el impacto de la acción aprobada por el gremio que representa a unos 160.000 artistas, desde celebridades hasta extras.

Si las partes se levantan de la mesa, sería la primera vez que los escritores y actores de Hollywood entran en huelga de forma simultánea desde 1960, cuando el actor -y entonces futuro presidente de Estados Unidos- Ronald Reagan lideró una paralización que eventualmente forzó a los estudios a dar el brazo a torcer.

"Estamos en un punto de inflexión", dijo a AFP el abogado de la industria del entretenimiento, Jonathan Handle.

Para él, sin embargo, hay altas posibilidades de que las partes acuerden extender las negociaciones una semana debido a lo que hay en juego y a la celebración del feriado del 4 de julio en Estados Unidos.

La publicación Variety dijo este viernes que este es el escenario más probable.

Pero la huelga es inminente, dijo Handle.

"Realmente hay mucha presión sobre el sindicato para no comprometerse".

"Transformador"

Cientos de estrellas de Hollywood, pasando por Meryl Streep y Jennifer Lawrence, firmaron una carta divulgada esta semana en la cual piden al sindicato un acuerdo "transformador".

Jorome Melendez, un actor de 59 años, señaló que los cambios en los modelos de consumo con la llegada del streaming justifican las demandas de los artistas.

"El streaming ha tomado el lugar de las cadenas de televisión", dijo.

"Este contrato está escrito de tal manera que no obtienes los mismos beneficios que tenían las personas que estaban en 'Seinfeld' y todos estos grandes programas de televisión".

Las negociaciones pelean mejoras salariales y la redefinición del pago de compensaciones residuales en sintonía con los cambios en la industria.

Los residuales son los ingresos que los artistas reciben cada vez que contenidos en los que participaron son retransmitidos, pero que han visto disminuir dado que las plataformas de streaming no revelan sus estadísticas de visualización.

También en la mesa están las audiciones virtuales que proliferaron durante la pandemia y que imponen el peso logístico sobre los actores, privándolos además de la retroalimentación de directores, además de la expansión de la inteligencia artificial en la industria.

"Podrían utilizar tu imagen y hacerte decir cosas que no dirías, o involucrarte en un proyecto del que no quieres formar parte. Tenemos que asegurarnos de que no lo hagan", dijo Kim Donovan, una actriz de 52 años.

La huelga de guionistas redujo de forma dramática el número de películas y programas en producción, pero una acción de los actores podría prácticamente paralizar todo.

Algunos programas de telerrealidad y entrevistas podrían continuar, pero eventos como los premios Emmy, previstos para el 18 de septiembre, estarían en riesgo.

Series populares que debían volver a la televisión en el tercer trimestre del año serían pospuestas, así como el rodaje de películas o la promoción de los éxitos de taquilla del verano.

