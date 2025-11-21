Adolescente de 15 años murió tras ser hospitalizado por abuso de sus compañeros de trabajo

La muerte de un joven aprendiz de carpintería de 15 años ha generado conmoción y desatado una ola de indignación por la crudeza del ataque que sufrió y que, en un inicio, fue descrito por las autoridades como una simple “broma”.

Cinco días después de luchar por su vida en una unidad de cuidados intensivos, el adolescente falleció el 19 de noviembre a causa de las graves lesiones internas que le provocaron sus compañeros de trabajo.

El hecho ocurrió el 14 de noviembre en un taller de carpintería ubicado en Bozova, un distrito de la provincia de Şanlıurfa, en el sur de Turquía. Allí, según medios locales, dos jóvenes —uno de ellos identificado como Habip Aksoy— presuntamente inmovilizaron al menor atándole las manos y bajándole los pantalones por la fuerza.

Luego, habrían utilizado una manguera conectada a un compresor de aire industrial para introducir aire a presión en su cuerpo, lo que ocasionó daños severos en varios de sus órganos.



Tras el ataque, equipos médicos acudieron al lugar y trasladaron al adolescente al Hospital Estatal Bozova Mehmet Enver Yıldırım. Debido a la gravedad de su estado, fue remitido posteriormente al Hospital Estatal de Balıklıgöl y finalmente al Hospital Universitario de Investigación y Aplicación de Harran, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

La muerte del menor generó fuertes cuestionamientos públicos. El parlamentario turco Suat Özçağdaş denunció en la red X que el joven “fue torturado mientras trabajaba como aprendiz”, criticando además que un adolescente de esa edad debería haber estado en la escuela y no expuesto a riesgos laborales. También lamentó que la fiscalía inicialmente tratara el caso como una broma sin mayores consecuencias.

En el marco de la investigación, Aksoy fue arrestado nuevamente por orden judicial, luego de haber sido dejado en libertad condicional días atrás. Las autoridades continúan revisando testimonios y posibles responsabilidades adicionales dentro del taller donde sucedió el ataque.

El funeral del joven se realizó en el cementerio Asri de Bozova, en medio del dolor de familiares y vecinos.