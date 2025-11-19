Joven de 17 años fue asesinada en su propia habitación por su exnovio: autoridades investigan

La muerte de una joven de 17 años tiene consternada a toda una comunidad y ha despertado preocupación entre las autoridades, que avanzan en la investigación para esclarecer el caso.

La víctima, identificada como Lainie Williams, fue atacada brutalmente por su exnovio dentro de su casa mientras se encontraba en su habitación.

El hecho ocurrió en Cefn Fforest, en el sur de Gales, donde unidades policiales llegaron pasadas las 7:15 de la mañana del jueves tras recibir un reporte sobre dos personas gravemente heridas.

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a la adolescente sin vida y a su madre, Rhian Stephens, de 38 años, con varias heridas provocadas por un arma blanca.



Según información recopilada por las autoridades y familiares, el presunto agresor es Cameron Cheng, de 18 años y exnovio de la joven. Testigos señalaron que habría esperado a que el novio de la madre saliera a trabajar antes de irrumpir en la casa. Robert Stephens, abuelo de la víctima, relató que el ataque fue directo contra Lainie y que los gritos alertaron a su madre, quien intentó defenderla.

Cameron Cheng, de 18 años, es el exnovio de la joven. Foto: Redes sociales

En medio del ataque, la joven alcanzó a indicarle a su hermano menor, de ocho años, que se escondiera debajo de una cama para protegerse. El niño salió ileso, aunque fue atendido por personal especializado debido al impacto emocional del incidente. Rhian, por su parte, fue trasladada a un hospital y recibió el alta médica luego de ser intervenida.

Las autoridades detuvieron el sábado a Cheng, quien fue acusado formalmente de asesinato, intento de homicidio y porte de arma blanca en la vía pública. Aunque la investigación sigue en curso, la policía confirmó que no hay otros sospechosos relacionados con el caso. Por ahora, el motivo del ataque no ha sido revelado.

El vecindario, descrito como una zona tranquila, se vio sorprendido esa mañana por el sonido de sirenas y un fuerte despliegue policial. “Es devastador, esa niña tenía toda una vida por delante”, comentó un residente.

Amigos y familiares han compartido mensajes de despedida en redes sociales, destacando la amabilidad y carisma de Lainie. Su prima Megan escribió: “Descansa en paz, nuestra valiente y hermosa Lainie. Siempre te vamos a querer”.

El concejal local Shane Williams lamentó lo ocurrido y expresó que toda la comunidad permanece conmocionada mientras avanza la investigación.