¿Aficionado a los ovnis? Pentágono revelará informe sobre extraños fenómenos aéreos

Quienes son aficionados a los ovnis tendrán la oportunidad de conocer la verdad sobre extraños fenómenos aéreos. El Pentágonos revelará un informe sobre avistamientos inexplicables.

Pese a ellos, muchos habitantes de Chicago, área en el que, según sus habitantes, se han visto este tipo de fenómenos, aseguran que no necesitan de la validación del gobierno para creer en dichos avistamientos.

Ese es el caso de T.J. Japcon, un hombre que hace casi 17 años grabó un video en el que se ve tres luces colgando sobre el cielo. Dicho hecho ha sido llamado como Luces de Tinley Park.

“No creo que haya ninguna diferencia. Sé lo que vi”, citó el diario orlandosentinel.com .

Por otro lado, el gerente de un restaurante dijo que el mundo "no está solo".

“Mucha gente entiende ahora que no estamos solos en este universo. No tienen miedo de decir que hay ovnis, o incluso que los extraterrestres viven entre nosotros. Ya no les asusta ese tema. (informe del Pentágono), sólo va a confirmar lo que ya sabemos”.”, dijo Carlos Domínguez.