En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos 25 muertos en un incendio en dos edificios en la India

Al menos 25 muertos en un incendio en dos edificios en la India

El balance del siniestro sigue siendo provisional ya que las familias de 27 personas siguen sin noticias de sus seres queridos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad