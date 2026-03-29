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Blu Radio  / Mundo  / Amnistía Internacional teme que el Mundial pueda ser amenaza para millones por políticas de Trump

Amnistía Internacional teme que el Mundial pueda ser amenaza para millones por políticas de Trump

Bajo el mandato de Trump, EE. UU., donde se disputan tres cuartas partes de los partidos del Mundial, se enfrenta a una "emergencia de derechos humanos", explica AI en su informe.

teme que Mundial pueda ser amenaza para millones.jpg
Temen que Mundial pueda ser una amenaza para millones.
Foto: AFP, Amnistía Internacional.
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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