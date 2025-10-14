En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Aparece cuerpo de conductor que movilizó a hombre señalado de acabar con la vida de su expareja

Aparece cuerpo de conductor que movilizó a hombre señalado de acabar con la vida de su expareja

Según la reconstrucción de los hechos, las cámaras de seguridad captaron al Toyota Corolla circulando "de forma errática" por las afueras de la ciudad de Concordia.

Aparece cuerpo de conductor que movilizó a hombre señalado de acabar con la vida de su expareja
Aparece cuerpo de conductor que movilizó a hombre señalado de acabar con la vida de su expareja
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

La Policía de la provincia argentina de Entre Ríos halló restos de un cuerpo descuartizado en la zona donde desapareció hace una semana Martín Palacio, el conductor de una aplicación de transporte que trasladó al uruguayo Pablo Laurta, acusado de los feminicidios de su expareja y su exsuegra, confirmaron este martes fuentes oficiales.

El cuerpo de Palacio fue encontrado a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Concordia, cerca del lugar donde sus dos teléfonos celulares dejaron de funcionar, alrededor de la medianoche del 7 de octubre.

Ese día el conductor se encontró alrededor de las 20:00 hora local (23:00 GMT) con Laurta, acusado de cometer un doble feminicidio y secuestrar a su hijo de cinco años en la provincia de Córdoba.

"El contexto nos permite sospechar en un 99 % que lamentablemente esta persona podría ser el cuerpo de Martín Palacio", dijo a los medios el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aunque aclaró que todavía faltan pruebas determinantes.

Este es el video del conductor con el presunto feminicida

Publicidad

Según la reconstrucción de los hechos que hizo el ministro, las cámaras de seguridad de la provincia captaron al Toyota Corolla de Palacio circulando "de forma errática" por las afueras de la ciudad de Concordia.

Alrededor de las tres de la madrugada del 8 de octubre, en una localidad cercana, Laurta fue captado por una cámara de seguridad cargando combustible solo, en posesión del vehículo. Según explicó el ministro, el cuerpo descuartizado fue hallado en una bolsa al costado de un camino.

"Sospechamos de tres homicidios, dos cometidos en Córdoba y uno aquí en Entre Ríos", dijo Roncaglia en referencia al feminicidio de las dos mujeres y el posible asesinato de Palacio. El vehículo fue hallado incinerado el jueves 9 de octubre en la provincia de Córdoba.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

violencia

Homicidios

Feminicidio

Publicidad

Publicidad

Publicidad