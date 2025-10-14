Aparece cuerpo de conductor que movilizó a hombre señalado de acabar con la vida de su expareja

La Policía de la provincia argentina de Entre Ríos halló restos de un cuerpo descuartizado en la zona donde desapareció hace una semana Martín Palacio, el conductor de una aplicación de transporte que trasladó al uruguayo Pablo Laurta, acusado de los feminicidios de su expareja y su exsuegra, confirmaron este martes fuentes oficiales.

El cuerpo de Palacio fue encontrado a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Concordia, cerca del lugar donde sus dos teléfonos celulares dejaron de funcionar, alrededor de la medianoche del 7 de octubre.

Ese día el conductor se encontró alrededor de las 20:00 hora local (23:00 GMT) con Laurta, acusado de cometer un doble feminicidio y secuestrar a su hijo de cinco años en la provincia de Córdoba.

"El contexto nos permite sospechar en un 99 % que lamentablemente esta persona podría ser el cuerpo de Martín Palacio", dijo a los medios el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aunque aclaró que todavía faltan pruebas determinantes.



Este es el video del conductor con el presunto feminicida

🚨🚨🚨 Esta es la última imagen con vida de Martín Palacios, el chofer que pasó a buscar al doble femicida de Córdoba Pablo Laurta. Así se encontraban en la terminal de Concordia. Se conocían y creen que Laurta lo asesinó al conocer sus planes. Lo buscan en Entre Ríos pic.twitter.com/tVsCQDbZ8p — Diego G (@gabrielediego) October 13, 2025

El momento de la detención del femicida que secuestró a su hijo https://t.co/lSiHTYQZDQ



Pablo Laurta, un ciudadano uruguayo, fue detenido por las autoridades en un hotel de la ciudad argentina de Gualeguaychú (Entre Ríos), fronteriza con Uruguay. pic.twitter.com/6jfFbU3Llv — RT en Español (@ActualidadRT) October 13, 2025

El encargado del hotel donde detuvieron a Pablo Laurta contó cómo fue la captura https://t.co/E0W1TCoBEC pic.twitter.com/AuLSaU8o2w — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) October 14, 2025

Según la reconstrucción de los hechos que hizo el ministro, las cámaras de seguridad de la provincia captaron al Toyota Corolla de Palacio circulando "de forma errática" por las afueras de la ciudad de Concordia.

Alrededor de las tres de la madrugada del 8 de octubre, en una localidad cercana, Laurta fue captado por una cámara de seguridad cargando combustible solo, en posesión del vehículo. Según explicó el ministro, el cuerpo descuartizado fue hallado en una bolsa al costado de un camino.

"Sospechamos de tres homicidios, dos cometidos en Córdoba y uno aquí en Entre Ríos", dijo Roncaglia en referencia al feminicidio de las dos mujeres y el posible asesinato de Palacio. El vehículo fue hallado incinerado el jueves 9 de octubre en la provincia de Córdoba.