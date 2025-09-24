Asesinan a dos hombres en reconocida discoteca: presunto responsable fue arrestado

Un hecho de violencia estremeció a los habitantes de San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú. Dos hombres fueron asesinados a balazos la madrugada de este domingo 14 de septiembre en el interior de la discoteca Peña Viejo Verde, ubicada en la avenida Fernando Wiesse, cuando un joven armado abrió fuego contra la entrada principal del local.

De acuerdo con las primeras versiones, cerca de las 4:00 de la mañana el presunto sicario, identificado como Celarg Asenjo Fernández, de 24 años, se posicionó frente al establecimiento y disparó en reiteradas ocasiones hacia la puerta, donde se encontraban sus víctimas. Testigos aseguran que se escucharon al menos 12 detonaciones que generaron pánico entre los asistentes, quienes huyeron despavoridos del lugar.

Uno de los hombres murió de manera instantánea, mientras que el otro falleció poco después en el Hospital de Emergencias de San Juan de Lurigancho.

El presunto responsable, quien sería un joven soldado, según medios peruanos, fue arrestado tras el tiroteo. Se encuentra herido y permanece bajo custodia policial en el nosocomio de Canto Grande, aunque por el momento se desconoce la gravedad de su estado de salud.



Los residentes de la zona manifestaron su indignación por la falta de seguridad en horas de la madrugada. “Hubo como 12 balazos. Serenazgo y patrulleros llegaron después de 10 minutos. Aquí es tierra de nadie: disparos, peleas con botellas, robos y asaltos. Da miedo pasar por esta zona”, declaró un vecino a la emisora RPP.

Este doble homicidio ocurre apenas dos semanas después de otro ataque registrado en una discoteca de San Juan de Lurigancho, donde tres personas, entre ellas el dueño, el administrador y un sonidista, fueron acribilladas en los exteriores del local.

