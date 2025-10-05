Asesinan a joven estudiante de 20 años: su madre hizo el hallazgo y el novio es sospechoso

Un crimen que ha conmocionado a la comunidad de Cariacica, en la región metropolitana de Vitória (Brasil), dejó como víctima a la estudiante universitaria Júlia de Paula Barbosa, de 20 años. La joven fue hallada muerta en su propia habitación por su madre durante la madrugada del domingo 5 de octubre.

El principal sospechoso es Aleff Wingler, de 25 años, novio de la víctima, quien fue detenido ese mismo día por la Policía Civil mientras intentaba huir hacia el municipio de São Mateus, al norte del estado de Espírito Santo. Las autoridades informaron que la principal línea de investigación apunta a un feminicidio.

De acuerdo con el reporte preliminar, Júlia presentaba el cuello roto y heridas en la cabeza y la mandíbula, indicios que refuerzan la hipótesis de que fue golpeada y estrangulada. El hallazgo del cuerpo fue hecho por su madre, Josi Maria de Paula, alrededor de las 5:00 a. m.

Aleff Wingler Foto: redes sociales

El Departamento Especializado de Homicidios y Protección Personal (DEHPP) realizó la captura de Wingler pocas horas después del crimen. El caso ahora está en manos de la División Especializada en Homicidios y Protección a la Mujer (DHPM).



La familia de la víctima aseguró que la joven mantenía una relación con Wingler desde hacía dos años y que él mostraba un comportamiento posesivo y agresivo, especialmente cuando consumía alcohol. Según relataron, el sábado 4 de octubre la pareja asistió a una fiesta en una finca en Viana y regresó a la vivienda de Júlia esa misma noche. A partir de ese momento, no volvieron a tener contacto con ella.

La madre de Júlia sostuvo que los ataques habrían comenzado en las escaleras de la vivienda, antes de que Wingler la llevara a la habitación donde finalmente fue asesinada.

Una hermana del sospechoso, que pidió mantener el anonimato, declaró a medios locales que había presenciado episodios de agresividad de Aleff hacia Júlia y que no aprobaba la relación. El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Médico Forense (IML) para la autopsia.