Asesinan a madre de 24 años a tiros mientras paseaba a su bebé en un coche: esto se sabe

La tranquilidad de una mañana se rompió en pedazos con el sonido de los disparos que acabaron con la vida de Laís Pereira, una joven madre de 24 años que caminaba con su hijo de dos años en un cochecito.

El menor salió ileso, pero la escena de horror dejó a toda la comunidad sumida en el dolor y la indignación.

El hecho ocurrió en la mañana del martes 4 de noviembre en el barrio de Sepetiba, una zona del oeste de Río de Janeiro, Brasil. De acuerdo con las autoridades, Pereira había salido de su casa minutos antes tras dejar a su hija mayor, de cuatro años, en el jardín infantil.

Mientras regresaba con su bebé, fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que, según las cámaras de seguridad, la habrían seguido por varias cuadras antes del ataque.



Video de la última vez vista con vida

Las imágenes captadas por un circuito de vigilancia muestran cómo, al doblar la esquina de la Travessa Santa Vitória, uno de los ocupantes de la moto se baja, apunta y le dispara a la joven, que cae al suelo de inmediato. El agresor vuelve a subir al vehículo y ambos huyen del lugar sin ser identificados.

La División de Homicidios de la Policía de la Capital adelanta la investigación y ya recopiló videos y testimonios que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido. Las autoridades aún no han establecido el motivo del crimen, pero no descartan ninguna hipótesis.

Vecinos del sector, aún conmocionados, describieron a Laís como una madre dedicada y tranquila. “Era una chica buena, vivía para sus hijos”, dijo una residente a medios locales. La joven vivía en la zona con sus dos pequeños y era muy conocida por su amabilidad.

Este nuevo hecho de sangre vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad en Brasil. Aunque el país registró una leve disminución de homicidios en 2024 —44.127 muertes violentas, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública—, los crímenes contra mujeres continúan generando alarma social. La policía sigue tras la pista de los asesinos, mientras la comunidad exige justicia por el crimen que arrebató la vida de una madre en plena vía pública.