En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Asesinan a madre de 24 años a tiros mientras paseaba a su bebé en un coche: esto se sabe

Asesinan a madre de 24 años a tiros mientras paseaba a su bebé en un coche: esto se sabe

Cámaras de seguridad captaron la última vez que fue vista con vida la joven madre que salió a pasear a su bebé luego de dejar a su hija de 4 años en el jardín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad