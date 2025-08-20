Asesinan a reconocida influencer frente a su hijo en violenta disputa entre conductores

En Glendale, Arizona, la influencer Yarely Ashley Hermosillo, de 27 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras viajaba en auto junto a su esposo y su hijo pequeño. El hecho, ocurrido el pasado 15 de agosto, ha generado conmoción en la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, la familia se encontraba detenida en un semáforo en rojo cuando, en los carriles contiguos, comenzó una fuerte discusión entre dos automovilistas. En cuestión de segundos, la disputa escaló y uno de los conductores, identificado como Jesús Preciado Dosuten, de 33 años, sacó un arma de fuego.

Jesús Preciado Dousten Foto: redes sociales

Según el informe policial, Preciado intentó disparar contra el vehículo de la persona con la que estaba discutiendo, pero la bala atravesó la ventanilla lateral y terminó impactando en la cabeza de Yarely, quien viajaba en el asiento del copiloto. El proyectil acabó de inmediato con la vida de la joven madre, pese a que su esposo la trasladó de urgencia a un hospital cercano.

En el momento del ataque, en el automóvil también se encontraba el hijo de cuatro años de la influencer, quien presenció el dramático episodio. El esposo de Yarely relató que solo escucharon el disparo y, en cuestión de segundos, la vida de su familia cambió para siempre. A pesar de los esfuerzos médicos, la joven falleció poco después de ingresar al hospital.

Yarely Ashley Hermosillo era una creadora de contenido conocida en TikTok, donde compartía videos de cocina y estilo de vida. En redes sociales, seguidores y colegas han expresado su dolor y enviado mensajes de apoyo a la familia.

Tras el hecho, la policía de Glendale inició un operativo para dar con el responsable. Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, se logró identificar al sospechoso, quien fue arrestado poco después. Durante el allanamiento a su vivienda, los agentes incautaron dos armas de fuego.

