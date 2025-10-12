Asesinan a una pareja y su hijo en su vivienda; otra mujer resultó herida

Un matrimonio y su hijo fueron asesinados este sábado durante un ataque armado contra su vivienda en San Fernando, al sur de Trinidad y Tobago, país que en la última semana ha registrado al menos 12 muertes violentas.

La mujer, de 48 años, y su hijo, un jardinero de 25, murieron en el lugar debido a los disparos, mientras que el padre, quien trabajaba como obrero de construcción y taxista, falleció poco después en el Hospital General de San Fernando. Según informó la Policía trinitense, una joven —esposa del hijo del matrimonio— resultó gravemente herida en el tiroteo y permanece hospitalizada en estado crítico.

Los atacantes ingresaron por la puerta principal de la vivienda y abrieron fuego en el primer piso. Posteriormente, se cree que escaparon por una zona boscosa cercana.

Este crimen ocurre apenas unas semanas después del asesinato de una adolescente de 13 años en la misma comunidad, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes.



En medio del estado de emergencia vigente, Trinidad y Tobago enfrenta una creciente ola de violencia. En los últimos días, al menos 12 personas, entre ellas una mujer y un joven de 15 años, han sido asesinadas en diferentes hechos, desde allanamientos de morada hasta tiroteos callejeros.

Con estos casos, la cifra de homicidios en lo que va del año asciende a 288, generando alarma en todo el país.

