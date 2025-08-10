Un caso ha generado conmoción en redes sociales, por lo que los usuarios califican "pudo terminar en tragedia".

Los hechos se presentaron el pasado sábado 9 de agosto de 2025, sobre las 7:15 de la noche en Costa Rica, cuando un niño de siete años fue atacado por un perro de raza pitbull en el interior del centro comercial Multiplaza Escazú, según denunció en redes sociales su madre, Melissa Gutiérrez Marín.

El menor, identificado como Mateo, sufrió dos heridas en una pierna, que según afirmó la mujer, le dejaron "piel arrancada y la herida expuesta".

Así fue el ataque de pitbull a niño de 7 años en centro comercial en Costa Rica Foto: redes sociales

La madre relató que el perro, que bajaba por las eléctricas del centro comercial, mordió a Mateo "sin provocación alguna". Testigos indicaron que el animal no llevaba bozal.

Melissa acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar el ataque. También expresó su frustración y reprochó a Multiplaza por la presunta falta de protocolos para atender este tipo de situaciones.

“Él me dijo: ‘mami, yo pensé que el perro venía detrás de mí y yo ocupaba salvarme’. Lloraba, temblaba, se puso pálido”, se lee en la denuncia en redes sociales.

La madre cuestionó la respuesta del centro comercial, el cual se anuncia como pet friendly. Aseguró que la ambulancia fue solicitada únicamente porque ella lo pidió, y que pasaron más de 15 minutos para hacer la llamada, con una atención que llegó casi 30 minutos después.

Así fue el ataque de pitbull a niño de 7 años en centro comercial en Costa Rica Foto: redes sociales

Gutiérrez también denunció que solo una empleada de Multiplaza la atendió inicialmente, y que el coordinador de Seguridad del centro comercial le indicó que "a esta hora no hay nadie que le pueda responder eso, porque el encargado trabaja de lunes a viernes".

Además, la mujer dijo que cuando la hermana preguntó sobre las pólizas y el convenio con hospitales, "el señor no supo responder absolutamente nada".

Ante la situación, Gutiérrez comentó que ha contactado a un abogado para ser asesorada en el proceso, con el objetivo de reclamar una indemnización por los daños sufridos a su hijo. Por ahora el centro comercial no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.