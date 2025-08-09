Así reaccionan sectores tras orden de Trump para intervenir Latinoamérica: “Es inaceptable”

Ya llegaron las primeras reacciones a la orden impuesta por el Gobierno de Donald Trump para combatir a los grupos latinoamericanos asociados al narcotráfico. Dentro de la idea común de excancilleres y expertos se encuentra que la medida podría violar la soberanía de los países a los que Estados Unidos pretende ingresar con su fuerza militar.

“Una intervención armada de cualquier característica por parte de Estados Unidos en territorio de otro Estado es inaceptable. Especialmente en el caso de América Latina, yo creería que, o estoy seguro, que esas etapas, esas épocas ya pasaron”, dijo, para Noticias Caracol en Vivo, el excanciller Julio Londoño Paredes.

Dentro de los objetivos identificados por Estados Unidos se encuentran grupos como las disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia y el Tren de Aragua. La orden, aún de carácter reservada, otorga a las Fuerzas Militares estadounidenses un marco legal para realizar operaciones unilaterales en el extranjero, sin requerir ningún tipo de autorización previa del congreso de ese país.

Disidencias de las Farc y ELN Foto: AFP

“La consecuencia de un ataque, de un poder extranjero en otro territorio, no importa que sea contra un grupo armado en particular, no contra la población, simplemente violar la soberanía, la integridad territorial, es una violación a la prohibición al uso de la fuerza. En ese sentido, es una violación a los principios más básicos al derecho internacional y acarrea responsabilidades internacionales de ese Estado”, dijo, también para Noticias Caracol en Vivo, el decano de estudios políticos e internacionales de la Universidad de la Sábana, Carlos Enrique Arévalo.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ya dio una postura a la iniciativa del Gobierno de Donald Trump. El mandatario aseguró que está de acuerdo con esta medida, siempre y cuando se respete la soberanía nacional. De acuerdo con el jefe de Estado, hay que duplicar y hasta triplicar la lucha contra organizaciones narcotraficantes de este tipo.

Contrario a esto, el Gobierno de México dejó claro este viernes que no permitirá la entrada de fuerzas militares estadounidenses en su territorio. El mensaje fue contundente: la cooperación sí continuará, pero siempre con “respeto irrestricto a nuestras soberanías”. La Cancillería de ese país subrayó que la relación bilateral debe basarse en confianza mutua, responsabilidad compartida y colaboración sin subordinación.