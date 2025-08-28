Ataque ruso en Ucrania deja al menos 15 personas fallecidas, entre ellas, 3 menores de edad

Ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev alcanza los 15 fallecidos, entre ellos 3 menores, por los bombardeos nocturnos, que han provocado al menos 50 heridos y que han dejado dañada, entre otros edificios, la delegación de la Unión Europea (UE) en la capital ucraniana.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró que mantendrá la “máxima presión” sobre Rusia con más sanciones pese el ataque y el Kremlin la rebate diciendo que nunca ataca infraestructuras civiles en Kiev.

Aunque la entrada de las fuerzas rusas en la región de Dnipropetrovsk proporciona a Moscú otra herramienta para presionar a Kiev para que ceda su territorio y señala su continua capacidad de avanzar gradualmente en el campo de batalla, las fuerzas ucranianas impiden por ahora un gran avance y limitan la presencia del enemigo a varias pequeñas aldeas.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el jueves el último bombardeo ruso sobre Kiev que mató al menos a 15 personas, entre ellas cuatro menores, y volvió a pedir un alto el fuego.

Guterres "condena los ataques con misiles y drones por parte de la Federación Rusa", dijo su portavoz, y añadió que los ataques dañaron oficinas de delegaciones diplomáticas en la capital ucraniana.

"El secretario general renueva su llamado a un alto el fuego que resulte en una paz justa, completa y sostenible," añadió el portavoz.



Rusia dice que quiere la paz

El Kremlin de Rusia afirmó el jueves 28 de agosto que Rusia "sigue interesada" en las negociaciones de paz con Ucrania, pero que continuará atacando el país mientras no se alcancen sus "objetivos", luego de los bombardeos nocturnos en Kiev.

"Las fuerzas armadas rusas cumplen su misión. Continúan atacando objetivos militares y paramilitares", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Al mismo tiempo, Rusia sigue interesada en continuar el proceso de negociación para alcanzar sus objetivos por medios políticos y diplomáticos", agregó.



La ONU se pronunció sobre el ataque a Ucrania

