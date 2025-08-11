Autopsia del niño de 2 años que murió por ataque de perros da nuevos detalles

Un caso conmocionó hace algunas semanas a los ciudadanos de Argentina, luego del hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño Valentino, un niño de tan solo 2 años.

Hace unos días fueron revelados los resultados de la autopsia de Valentino, que dieron cuenta de escalofriantes detalles sobre sus últimos momentos y confirmaron que su muerte fue producto de un brutal ataque de perros de raza pitbull.

Valentino había desaparecido semanas atrás mientras estaba al cuidado de su abuela, en el municipio de La Plata. Sus hermanos, de 12 y 14 años, dijeron que se encontraba jugando en el campo cuando se alejó.

El pequeño fue encontrado sin vida días después, a unos 500 metros de su casa. El informe forense detalló que el cuerpo de Valentino presentaba múltiples mordeduras, además de hematomas, equimosis y varias heridas cortantes.

La autopsia también confirmó la amputación parcial de ambas orejas. La causa directa de su fallecimiento fue un traumatismo de cráneo y shock hipovolémico, condiciones generadas por la gravedad de las mordeduras.

Las heridas, según el informe, fueron "exclusivamente producto de un ataque animal". Gracias a las marcas de las mordeduras, los peritos forenses pudieron identificar que la raza de los animales atacantes era pitbull.

Vecinos de la zona señalaron que tres perros de esta misma raza vivían en las inmediaciones de la escena del crimen, eran utilizados como guardianes, carecían de medidas de seguridad adecuadas y no tenían supervisión.

Según el testimonio de los hermanos a medios locales, quienes aseguraron que el niño estaba acompañado por su perro rottweiler al momento de su desaparición, el ataque podría haberse desencadenado a partir de una pelea entre los animales.

Además, la autopsia y los peritajes revelaron que el niño habría sido arrastrado por los mismos animales, lo que explica el desplazamiento de un pañal ensangrentado que guió a las autoridades a encontrarlo.

Este caso fue asumido por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Delitos Culposos, quienes determinarán si los dueños de los perros tienen responsabilidad en este trágico hecho.