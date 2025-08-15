Autoridades buscan a hombre que hirió a su pareja y a una amiga tras ruptura amorosa

La urbanización La Candelaria, en Caracas, Venezuela, quedó conmocionada por el brutal acto de violencia que ha causado indignación entre los vecinos. Un hombre, identificado como Thomas Francisco Galvis Escalante, atacó con un cuchillo a su pareja y a la amiga de esta, luego de que la mujer acudiera al domicilio que compartían para recoger sus pertenencias tras el fin de la relación.

Según las primeras informaciones, la víctima, Yuleivi Pernía, llegó al lugar acompañada de una amiga con el objetivo de retirar su ropa y otras pertenencias. Al ingresar, fue abordada por Galvis Escalante, quien le pidió conversar y le habría suplicado que retomaran la relación sentimental. La negativa de Pernía habría desatado la ira del hombre, quien le arrebató el teléfono celular y comenzó a comportarse de forma agresiva.

De acuerdo con testigos, la mujer intentó alejarse para evitar una confrontación, pero el sujeto la siguió y, sin previo aviso, se abalanzó sobre ella con un cuchillo, propinándole múltiples puñaladas. La amiga de la víctima, al presenciar la escena, trató de intervenir para frenar la agresión, pero también fue alcanzada por el arma blanca, resultando herida.

El atacante, al ver la gravedad de la situación, emprendió la huida antes de la llegada de las autoridades. Vecinos que escucharon los gritos corrieron a auxiliar a las mujeres y alertaron a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia arribó al lugar y trasladó a las víctimas a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que ambas se encontraban fuera de peligro, aunque con lesiones de consideración que requirieron atención inmediata.

La Policía de Caracas, junto con otros organismos de seguridad, mantiene un operativo especial para localizar a Thomas Francisco Galvis Escalante, quien continúa prófugo.