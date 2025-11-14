Varias personas mueren atropelladas por un bus en Estocolmo

Un trágico accidente deja al menos tres heridos y múltiples fallecidos en Estocolmo, en Suecia, luego de ser atropellados por un bus de dos pisos mientras esperaban su transporte en una parada en el centro de la ciudad, según lo confirmaron las autoridades suecas.

De acuerdo con los servicios de emergencias, el bus se encontraba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de la capital sueca.

Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.

Según lo anunciado por los medios internacionales, varios vehículos de la policía y ambulancias llegaron al lugar de los hechos para atender la emergencia con equipos de rescate agachados bajo la parte inferior del bus de dos pisos, aparentemente ayudando a personas atrapadas debajo.



La policía sueca emitió un comunicado en el que confirmaron lo sucedido: "Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, de momento, no hace comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas" anunciaron.

Por su parte, la portavoz de la policía de Suecia, Nadya Norton, anunció que, hasta el momento, se desconocen las causas del accidente.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente. Foto: AFP

"La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular", afirmó.

Publicidad

Agregó que el conductor del autobús fue capturado y, además, que ya se están adelantando las investigaciones pertinentes para determinar un presunto homicidio involuntario.

"Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia", señaló Norton.