En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Varias personas mueren atropelladas por un bus en Estocolmo

Varias personas mueren atropelladas por un bus en Estocolmo

Las autoridades hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia y adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del accidente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad