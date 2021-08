Caos y desorden en aeropuerto de Kabul, donde miles de afganos buscan huir tras triunfo de talibanes

El aeropuerto de Kabul fue escenario este lunes de imágenes asombrosas con gente tratando a aferrarse a un avión militar que circula por la pista, mientras miles de afganos buscan desesperadamente tomar un vuelo que les permita huir del nuevo régimen talibán.

Este video, difundido en la redes sociales, podría pasar a la posteridad y simbolizar el fracaso que representa para Estados Unidos el retorno al poder de los talibanes tras 20 años de guerra.

Sus imágenes muestran a centenares de personas corriendo cerca de un avión de transporte militar estadounidense, que se dirige a la pista de despegue, con algunas de ellas intentado de aferrarse a sus flancos o a las ruedas.

Otros video reflejan escenas de caos total en las pistas con civiles peleándose por subir a las pasarelas o escaleras que conducen a los aviones.

Numerosos afganos tratan de huir del país



Miles de personas se agolparon en las pistas de aterrizaje del aeropuerto de #Kabul. En medio del caos, muchos intentaron escalar la pasarela de acceso a un avión.

Todo ellos intentan escapar desesperadamente de Afganistán, donde los talibanes se hicieron el domingo con el poder.

Hay un temor extendido que los talibanes instauren el mismo régimen fundamentalista que imperó cuando dirigieron el país entre 1996 y 2001.

Bajo la mirada de centenares de personas, los que consiguieron subir a lo alto de las escaleras, jóvenes sobre todo, intentaban, luego ayudar a los demás, a hacer lo mismo, y muchos de ellos se aferraban con todas sus fuerzas a los barrotes.

Familias aterradas, con niños asustados, intentaban huir con sus pesadas maletas.

El tumulto era tal que las tropas estadounidenses, que garantizan la seguridad en el aeropuerto, dispararon al aire para controlar a la muchedumbre, según un testigo, y todos los vuelos comerciales fueron anulados.

"Tengo mucho miedo. Disparan al aire", dijo a AFP este testigo, que no quiso dar su nombre por temor a que ello comprometa sus posibilidades de dejar el país.

El Departamento de Estado dijo que tropas estadounidenses protegen el perímetro del aeropuerto. Washington ha enviado a 6.000 militares para evacuar a unos 30.000 diplomáticos norteamericanos y a ciudadanos afganos que cooperaron con Estados Unidos y que temen represalias de los talibanes.

La embajada de Estados Unidos en Kabul ha pedido por Twitter a sus ciudadanos que pudieran hallarse aún en el país, así como a los afganos, "no desplazarse al aeropuerto".

"Miedo"

Miles de afganos, que jamás trabajaron para los estadounidenses y que no tienen ninguna posibilidad de obtener un visado, acudieron en masa al aeropuerto.

Horas antes, los talibanes pidieron a sus combatientes que entraran en Kabul para mantener el orden, y luego ocuparon el palacio presidencial, de donde el presidente Ashraf Ghani acababa de huir hacia otro país.

"Nos da miedo vivir en esta ciudad, e intentamos huir", relató a AFP desde el aeropuerto Ahmad Sekib, de 25 años, otro testigo que utilizó un nombre falso.

"He leído en Facebook que Canadá acepta a los solicitantes de asilo de Afganistán. Espero que seré uno de ellos. Como he estado en el ejército he perdido mi trabajo y es peligroso para mí vivir aquí porque los talibanes me van a perseguir, sin duda", explicó.

La embajada estadounidense ha sido totalmente evacuada hacia el aeropuerto, pero los diplomáticos se mantienen al margen de los civiles afganos que intentan dejar el país por sus propios medios.

Otros videos colgados durante la noche en las redes sociales muestran a personas peleándose para entrar en un avión de carga ya repleto.

Disciplina

El resto de la capital estaba en cambio en calma este lunes por la mañana. Talibanes armados patrullaban las calles e instalaban puestos de control.

El mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador de los talibanes, exhortó a sus hombres a comportarse de forma disciplinada.

"Ahora es el momento de evaluar y demostrar que podemos servir a nuestro país y garantizar la seguridad y el bienestar en la vida", afirmó en un video.

Las escenas de caos en el aeropuerto traen a la memoria un doloroso recuerdo para Estados Unidos, el de la caída de Saigón en Vietnam en 1975.

La comparación fue descartada por el secretario de Estado, Antony Blinken, que aseguró a CNN: "Esto no es Saigón"