En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
CRC
EEUU - Venezuela
Crisis de gas
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Captan supuesto fenómeno paranormal en plena calle y a media noche: "Estaba corriendo"

Captan supuesto fenómeno paranormal en plena calle y a media noche: "Estaba corriendo"

Un video grabado a media noche muestra a un niño que desaparece misteriosamente en plena calle.

Captan supuesto fenómeno paranormal en plena calle
Captan supuesto fenómeno paranormal en plena calle
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Un inquietante video grabado en Ecuador ha generado gran conmoción entre los usuarios de redes sociales, quienes aseguran haber presenciado un presunto fenómeno paranormal. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad durante la medianoche del pasado 11 de octubre, muestran una calle completamente desierta hasta que, de manera repentina, aparece un niño corriendo a gran velocidad, seguido por dos perros.

El clip, difundido por la cuenta @ecuador.tv, revela cómo el menor, que aparenta tener unos 10 años, se dirige hacia un terreno baldío sin salida. Lo desconcertante ocurre segundos después: el niño desaparece por completo ante la vista de la cámara. Los perros se detienen; uno retrocede mientras el otro permanece inmóvil observando el punto donde el pequeño fue visto por última vez.

Vea también

  1. Turista casi muere por tomarse una foto en la playa
    Autoridades advierten sobre estos hechos.
    Foto: Captura de redes sociales
    Mundo

    Una foto en la playa casi le cuesta la vida a turista que cometió este error: hay video

  2. Ladrones tiraron y golpearon a una mujer para quitarle sus cosas.jpg
    Ladrones tiraron y golpearon a una mujer para quitarle sus cosas //
    Fotos: TN
    Mundo

    Ladrones tiraron y golpearon a una mujer para quitarle sus cosas: todo quedó en video

La grabación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos internautas afirman que podría tratarse de un montaje o un error técnico del sistema de videovigilancia, otros sostienen que el suceso podría tener un origen sobrenatural.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el video ni se ha identificado al supuesto menor. Sin embargo, el misterioso material continúa generando debate y curiosidad en distintas plataformas digitales.

Entre las reacciones más destacadas se leen mensajes como: “Y el perro que estaba último también desaparece y luego aparece”, “En mi casa penan siempre en el baño, como que abren la puerta y después la tiran”, “Solo se quedó parado y por el efecto de la cámara parece que desapareció” y “Los perros también se asustaron”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral

Fenómenos paranormales

Publicidad

Publicidad

Publicidad