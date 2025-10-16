Captan supuesto fenómeno paranormal en plena calle y a media noche: "Estaba corriendo"

Un inquietante video grabado en Ecuador ha generado gran conmoción entre los usuarios de redes sociales, quienes aseguran haber presenciado un presunto fenómeno paranormal. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad durante la medianoche del pasado 11 de octubre, muestran una calle completamente desierta hasta que, de manera repentina, aparece un niño corriendo a gran velocidad, seguido por dos perros.

El clip, difundido por la cuenta @ecuador.tv, revela cómo el menor, que aparenta tener unos 10 años, se dirige hacia un terreno baldío sin salida. Lo desconcertante ocurre segundos después: el niño desaparece por completo ante la vista de la cámara. Los perros se detienen; uno retrocede mientras el otro permanece inmóvil observando el punto donde el pequeño fue visto por última vez.

La grabación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos internautas afirman que podría tratarse de un montaje o un error técnico del sistema de videovigilancia, otros sostienen que el suceso podría tener un origen sobrenatural.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el video ni se ha identificado al supuesto menor. Sin embargo, el misterioso material continúa generando debate y curiosidad en distintas plataformas digitales.



Entre las reacciones más destacadas se leen mensajes como: “Y el perro que estaba último también desaparece y luego aparece”, “En mi casa penan siempre en el baño, como que abren la puerta y después la tiran”, “Solo se quedó parado y por el efecto de la cámara parece que desapareció” y “Los perros también se asustaron”.