Cerca de 5 personas muertas y varios heridos deja derrumbe de un puente en construcción

Al menos cinco personas fallecieron tras el derrumbe de un puente en construcción en la ciudad china de Yancheng, en la provincia oriental de Jiangsu, informó este martes la agencia Xinhua.

La infraestructura colapsada se encontraba en el condado de Xiangshui, al norte del municipio, según fuentes del Gobierno local citadas por este medio.

Tras el accidente, que tuvo lugar en torno a las 17:46 horas (09:46 GMT) del lunes, los equipos de emergencia desplegaron de inmediato una operación de rescate y varias personas que habían caído al agua fueron auxiliadas.

En un primer momento, las autoridades informaron de dos fallecidos y tres personas desaparecidas, pero posteriormente los equipos de rescate localizaron los cuerpos sin vida de estas últimas, elevando a cinco el balance total de víctimas mortales.

El suceso se suma a otros episodios recientes en el país asiático, entre ellos el ocurrido en julio de 2024, cuando el colapso parcial de un puente de una autopista en la provincia central de Shaanxi, causado por la repentina crecida de un río, dejó 38 muertos y 24 desaparecidos.

Asimismo, en el verano del año anterior, las lluvias torrenciales e inundaciones asociadas al tifón Doksuri causaron el colapso de parte de un puente en la provincia nororiental de Heilongjiang, lo que provocó la caída de varios vehículos al agua.