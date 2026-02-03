En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cerca de 5 personas muertas y varios heridos deja derrumbe de un puente en construcción

Cerca de 5 personas muertas y varios heridos deja derrumbe de un puente en construcción

En un primer momento, las autoridades informaron de dos fallecidos y tres personas desaparecidas, pero posteriormente los equipos de rescate localizaron los cuerpos sin vida de las demás personas.

Cerca de 5 personas muertas deja derrumbe de un puente en construcción: videos
Cerca de 5 personas muertas deja derrumbe de un puente en construcción: videos
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad