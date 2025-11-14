En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cirujano plástico italiano, en la mira por su presunta participación en “safaris humanos”

Cirujano plástico italiano, en la mira por su presunta participación en “safaris humanos”

Los testimonios recopilados aseguran que los participantes en estos “safaris” pagaban entre 80.000 y 100.000 euros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad