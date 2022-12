Colombia exige respeto a Maduro tras duras declaraciones contra el presidente Duque

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó categóricamente las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que atacó a su homólogo Iván Duque.

La Cancillería “condena en los términos más claros y contundentes las afirmaciones desobligantes, irrespetuosas y calumniosas de Nicolás Maduro”, dice el comunicado.

Además, exigen respeto por el presidente Iván Duque “como el más alto representante del pueblo y del Gobierno de Colombia”.

“El Gobierno Nacional continuará trabajando mediante mecanismos políticos y diplomáticos con la comunidad internacional, con el Grupo de Lima, con la OEA y demás organismos internacionales en busca de la restitución del sistema democrático en Venezuela”, asegura el comunicado.

Maduro había asegurado este miércoles que desde la base de Tolemaida se planeaba un ataque contra Venezuela.

“La base de Tolemaida, en Melgar. Es una de las 7 bases que tienen los Estados Unidos en territorio de Colombia y allí se está entrenando otro grupo de mercenarios”, dijo.

También afirmó que el Gobierno de Colombia no hace “nada sin Estados Unidos” asegurando que en Bogotá “manda Whitaker, no el presidente. Duque no va ni al baño si no tiene la autorización del embajador”.

