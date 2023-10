Colombiana en Israel contó lo que ha vivido tras estallar la guerra con Palestina

El ataque sorpresa por tierra, mar y aire desde Gaza del grupo islamista Hamás ha causado ya 150 muertos en Israel y más de 1.100 heridos, mientras continúan los enfrentamientos entre las partes y la situación está fuera de control.

En una entrevista con Blu Radio, Valentina Osorio, una colombiana residente en Israel desde hace cinco años, compartió su experiencia vivida en medio de los recientes bombardeos en la Franja de Gaza.

Valentina describió los momentos de tensión cuando las alarmas comenzaron a sonar debido a los ataques por parte de Hamás.

"Cuando nosotros nos levantamos y escuchamos los bombardeos, no sabíamos qué hacer en ese momento. Lo único que dijimos fue que no podíamos quedarnos en casa porque no teníamos un búnker, así que salimos a donde el vecino y nos quedamos en su casa. Aún seguimos aquí y no podemos salir, estamos resguardados", relató Valentina.

A pesar de vivir en una zona cercana a la Franja de Gaza, Valentina compartió que, en su día a día, no solía sentir un temor constante debido a la presencia del ejército israelí, que brinda seguridad en la región.

Sin embargo, los eventos recientes han cambiado esa percepción. "Hoy sí se sintió el temor, todavía se siente. Hay cientos de personas secuestradas y muertes. Se escuchan las bombas y los disparos, pero el ejército está ahí presente", mencionó.

Cuando se le preguntó sobre las recomendaciones de las autoridades, Valentina explicó: "Desde la mañana, nos dijeron que debíamos estar en casa, que no podíamos salir, que debíamos quedarnos en el búnker y simplemente esperar. No nos han dado más indicaciones".

Valentina Osorio es originaria de Medellín, y, afortunadamente, ha podido comunicarse con su familia en Israel. Su madre también se encuentra en el país y ha experimentado la tensión en otras zonas afectadas por los bombardeos.

En cuanto a la información transmitida por el gobierno y las autoridades, Valentina señaló que no solía seguir mucho la televisión, pero que estuvo viendo videos en línea que mostraban los lugares donde ocurrieron los bombardeos y secuestros por parte de Hamás.

Valentina concluyó la entrevista expresando su agradecimiento por el tiempo brindado y deseando que las personas comprendan que la situación es mucho más compleja de lo que se muestra en las noticias. "Estamos en una situación muy difícil y solamente queda esperar", concluyó.

Aquí puede escuchar la entrevista: