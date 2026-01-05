En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Colombiana murió durante bombardeo a Venezuela: familiares tendrán que despedirla por videollamada

Colombiana murió durante bombardeo a Venezuela: familiares tendrán que despedirla por videollamada

La operación 'Resolución Absoluta' tenía como objetivo atacar tres puntos estratégicos cercanos a antenas de telecomunicaciones, pero también bombardeó zonas residenciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad