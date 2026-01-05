Colombiana murió durante bombardeo a Venezuela: familiares tendrán que despedirla por videollamada

Durante el pasado sábado 3 de enero de 2026, el mundo quedó en shock tras el ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos, una operación militar que tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro, hecho que marcaría el inicio del fin de la dictadura en el vecino país.

Sin embargo, no todo fue celebración. Decenas de ciudadanos perdieron la vida y, en medio de ese panorama, una familia en Cartagena comenzó a enfrentar su peor tragedia. Yohana Rodríguez Sierra, comerciante de 45 años, murió tras el impacto de un misil que alcanzó su vivienda ubicada en El Hatillo, estado de Miranda.

La operación, denominada ‘Resolución Absoluta’, tenía como objetivo atacar tres puntos estratégicos cercanos a antenas de telecomunicaciones. No obstante, uno de los proyectiles impactó una zona residencial y convirtió lo que sería una noche común en una escena que hoy enluta a Colombia, en especial al corregimiento de Bayunca, de donde era oriunda la mujer.

Los bombardeos sacudieron varias zonas entre tres principales ciudades de Venezuela. Fotos: capturas tomadas de redes sociales

Bombardeo en Venezuela dejó colombiana muerta

Familiares de Yohana relataron que la mujer dormía junto a su hija, Ana Corina Morales Sierra, de 22 años, cuando una primera explosión las despertó. En medio del miedo, ambas intentaron refugiarse en el patio de la vivienda, pero un segundo proyectil impactó el lugar.

Lamentablemente, el segundo misil alcanzó a Yohana por la espalda, causándole la muerte de manera inmediata. Su hija, herida en una pierna, logró comunicarse con sus familiares en Bolívar para alertar sobre lo ocurrido. “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta”, fueron las dolorosas palabras de Ana Corina.



Familiares exigen respuestas tras ataque a zonas residenciales

Tras el ataque atribuido a Estados Unidos, la familia Rodríguez Sierra expresó su rechazo al operativo militar y cuestionó con firmeza los bombardeos en zonas residenciales. Señalan que, si los objetivos estaban plenamente identificados, no comprenden qué motivó un ataque en sectores habitados por población civil.

Publicidad

La muerte de Yohana resulta aún más dolorosa, ya que tenía previsto regresar a Cartagena en febrero para reencontrarse con sus seres queridos, quienes ya se preparaban para recibirla.

La tragedia se agrava por la imposibilidad de repatriar el cuerpo o viajar a Venezuela debido a la compleja situación que atraviesa el país, entre ellas el cierre de accesos. Ante este escenario, la familia deberá darle el último adiós a través de una videollamada, siguiendo el sepelio por transmisión en vivo, en medio de las restricciones impuestas por el gobierno bolivariano tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

