Colombianos fueron secuestrados por 'coyotes' en México cuando buscaban el sueño americano

Cifras de la Procuraduría General de la Nación indicaron que, tan solo en 2022, más de 130.000 colombianos emigraron a los Estados Unidos buscando vivir el sueño americano y tener mayores oportunidades; sin embargo, no todos tienen los mismo ingresos para cumplirlo, por lo que casos fuera de esas cifras lo hacen a través de los recorridos de migración ilegales a través de México, o con los famosos 'coyotes'.

Lo mismo hicieron Sebastián Gaviria y Yesenia Mendoza, que viajaron hasta México para encontrarse con un 'coyote' que los guiaría hacia Estados Unidos por ciudad Juárez. Sin embargo, habrían sido interceptados por una camioneta cuando iban llegando a la frontera y ya son 15 días secuestrados por un grupo de hombres que dicen pertenecer a la mafia.

En diálogo con Noticias Caracol, Mireya Fierra, tía de Sebastián Gaviria, aseguró que la última vez que se comunicaron con él fue a comienzos del mes de noviembre cuando tuvieron que acceder a la primera extorsión de este grupo criminal en México. Y es que en llamadas telefónicas y audios intimidantes, estas personas pidieron al menos 20.000 dólares por la liberación.

En medio de la desesperación de la familia han empezado a vender sus bienes buscando completar la cifras, porque, según ellos, los videos y audios que reciben del estado de salud de esta pareja es algo preocupantes, como son clips en donde le apuntan con un arma en la cabeza a Sebastián, o amenazas de lo que podrían hacer con ellos si no cumplen con la deuda.

Publicidad

Solo han podido entregar 2.000 dólares, que fue la única que pudo hablar con él: "Me dijo que no sabía nada de ella (Yesenia) porque los separaron. Me pidió que no los dejemos solos, que hiciéramos lo posible por conseguir todo y nos pedía perdón por meternos en todo esto".

Por supuesto la familia ya se comunicó con el Gaula de la Policía Nacional e incluso les han dado los números en donde se han realizados las extorsiones, que cambian constantemente. "Dicen que es difícil de rastrearlos, que porque son sim card sin registro, que las compran en las calles y que la mayoría de mensajes son en WhatsApp", añadió.

"Que llegue esta voz a las personas que puedan hacer algo, que nos puedan ayudar, se los suplico de corazón, que nos ayuden, estamos desesperados y no sabemos qué hacer. No solamente Sebastián y Yesenia están padeciendo esta tortura, somos la familia", pidió la tía a las autoridades.

Publicidad

Le puede interesar