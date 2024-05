“Nos pedía que rezáramos por él”: familiar de Policía santandereano asesinado en Cauca

En medio del dolor por la pérdida de su sobrino, el agente de Policía Jaime Andrés Calderón Reyes, en el ataque de las disidencias de la Farc en Morales, Cauca, Alix Calderón, lamentó que el país viva en permanente violencia y que esa misma se los haya arrebatado.

“Estamos en un país lleno de violencia donde uno no sabe a qué atenerse donde ya los territorios se vuelven a ver afectados por la violencia, ante una situación de esas uno queda maniatado”, dijo la tía de Jaime.

Aunque llevaba meses sin ver a su sobrino, cuenta que de manera constante hablaba con él, se escribían a través de Whatsapp y lo único que le pedía era que rezara por él.

“Él sabía que estaba en una zona peligrosa, pero lo único que pedía era que rezáramos por él y nosotros, la familia, el papá, la mamá, todo, eso era lo que hacíamos y lo encomendábamos a Dios porque eso es lo único que como madre, tía y familia uno puede hacer”, expresó Alix Calderón

Dice que no pensó que la violencia fuera a tocar la puerta de su casa, por eso le pidió al presidente Gustavo Petro no dejar solos los territorios.

“Creo que es un territorio tal vez olvidado del Gobierno Nacional. Al presidente Petro le pido que nonos deje solos en nuestros territorios independientemente de que sea un lugar que se haya caracterizado por conflicto o que no, pero por favor voltee la mirada a todo el país, a todos los rincones de Colombia, que, por favor, Colombia, no es sólo un pedazo de territorio, somos todos”, puntualizó.

Jaime Andrés Calderón Reyes tenía 25 años, y deja huérfano de padre a un bebe de tres meses de nacido.

Estudio su primaria y bachillerato en Molagavita de donde era oriundo, prestó servicio militar y después se presentó a la Policía porque era su anhelo, confirmaron sus familiares.

Tras el atentado se conoció una conversación que el uniformado Calderón tuvo con sus superiores antes de morir.

“Necesitamos apoyo urgente. El apoyo está coordinado para llegar hasta el punto, ánimo compañero. Nos levantaron a tatucos. Me dieron mi sargento, no me deje morir, el apoyo en tierra, por favor el apoyo en tierra, colabóreme con el apoyo”, esa fue la conversación que tuvo el agente de Policía Calderón Reyes con sus superiores.

La Alcaldía de Molagavita expresó sus condolencias a los familiares del agente de policía asesinado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Desde la Administración Municipal en cabeza del Señor Alcalde Luis Arnulfo Ramírez López, Lamentamos el fallecimiento del Joven Jaime Andrés Calderón Reyes. Enviamos nuestras sinceras condolencias para con la familia Calderón Reyes por este trágico suceso y elevamos nuestras oraciones a Dios por su eterno descanso y para que les de fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles”, publicó la Alcaldía de Molagavita en su Facebook.