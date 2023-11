Dos niños santandereanos desaparecieron cuando cruzaban el río Bravo hacia Estados Unidos

Una familia de Girón , Santander , enfrenta una angustiante incertidumbre después de que dos niños, de 4 y 6 años, desaparecieran en las turbulentas aguas del río Bravo , mientras su madre intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Yiini Paola Galán Herazo, de 23 años y madre de los pequeños, se embarcó en una travesía desde Girón hacia El Darién , con la esperanza de llegar a la frontera estadounidense, llevando consigo sus sueños y los de sus hijos.

La hermana de Yiini, Yulitza Galán, contó que esa travesía comenzó hace unos seis meses, pero como no tenía dinero tuvo que pasar varios meses en México donde sobrevivió gracias a la ayuda de las personas.

La historia cambió el pasado domingo 12 de noviembre

Publicidad

Niños santandereanos desaparecidos cuando iban camino a Estados Unidos. Foto: suministrada.

“Según me contaron, mi hermana iba cruzando el río Bravo por el sector de Piedras Negras y me dijeron que en el cruce ella iba con los dos niños y en esas un muchacho se estaba ahogando y se agarró de mi hermana, la hundió y ella soltó a los niños. Dicen que el río se los llevó y no sabemos nada más. Mis sobrinitos están desaparecidos. No nos quieren dan información y prácticamente nos bajaron las esperanzas de que se iban a encontrar con vida”, dijo Yulitza.

Publicidad



La tía de estos pequeños ya no sabe qué creer, pues le han contado otras versiones y hasta recibió una llamada de un mexicano que le exigía 30.000 dólares, pues, según él, había rescatado “a los morrillos y a la madre”.

La razón por la que Yiini Paola terminó en un albergue en Nueva York , muy de lejos de la frontera donde perdió contacto con sus hijos, no está del todo clara y aunque ha hablado un par de veces con su hermana no le dice nada.

“Ella dice que está buscando, pero nadie le da información. Mi hermana sólo dice mis bebés se me fueron, ella está como en shock. En una de las llamadas logré hablar con la trabajadora social del albergue, pero tampoco dice nada, dice que al albergue llegan muchos inmigrantes a recibir ayuda, pero no sabe cómo llegó mi hermana hasta ahí. Yo no quiero que manden a mi hermana para acá sin saber de los niños”, acotó Yulitza Galán.

Publicidad

Por ahora, la familia de esta joven busca contactarse con la Cancillería , el Consulado, la Defensoría del Pueblo o cualquier institución que les ayude a encontrar a los menores.

“Yo quiero que las autoridades averigüen bien porque estamos destrozados, estamos desechos”, concluyó.

Le puede interesar: