Condenan a 293 años de prisión a implicado en asesinato de hijo de famoso poeta

Condenan a 293 años de prisión a implicado en asesinato de hijo de famoso poeta

El caso que conmocionó a México en 2011 obtuvo justicia con la sentencia contra “El Jabón”, integrante del crimen organizado.

Javier Sicilia
Javier Sicilia
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 09:12 p. m.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció que un juez dictó una condena histórica de 293 años de prisión contra José Luis “L”, alias 'El Jabón', tras ser hallado culpable de los delitos de secuestro, homicidio, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tamaulipas, los hechos se remontan a marzo de 2011, cuando en Jiutepec, Morelos, un grupo de hombres armados, entre ellos el sentenciado, privó de la libertad a siete personas, incluido Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia.

Ese mismo día, las víctimas fueron asesinadas en la colonia Villas del Descanso y posteriormente sus cuerpos trasladados a un fraccionamiento en Temixco, en la misma entidad.

Además de la pena de cárcel, el juez impuso al sentenciado una multa de 530.386 pesos mexicanos (unos 28.500 dólares).

El caso conmocionó a México y marcó un antes y un después en la lucha social contra la violencia del crimen organizado. Tras el asesinato de su hijo, Javier Sicilia encabezó en 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), plataforma que impulsó caravanas, protestas y marchas en distintas regiones del país, visibilizando la crisis de inseguridad y la omisión del Estado frente a estos crímenes.

