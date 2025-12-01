En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Condenan a alcalde por chantajear a su rival con un video de contenido sexual

Condenan a alcalde por chantajear a su rival con un video de contenido sexual

La víctima de este chantaje fue el que era el 'número dos' de las elecciones, al que se grabó con una cámara oculta en una habitación de un hotel cuando mantenía relaciones sexuales con otro hombre que se dedicaba a la prostitución.

