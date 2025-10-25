Conductor de bus pierde la vida tras pelea con pasajero en el transporte público

Hay gran conmoción en México tras conocerse que el conductor de un bus de transporte público en Monterrey perdió la vida por una violenta riña con un pasajero.

Los hechos se registraron la noche del pasado viernes, 24 de octubre, cerca de las 10:00 de la noche, sobre la avenida Bernardo Reyess. El conductor, identificado como Lino Becerra, quien era operador de la ruta 220 para la empresa Grupo Enlaces, se desvaneció de manera repentina mientras forcejeaba con el usuario.

Decenas de pasajeros presenciaron el suceso, que dejó al conductor tendido en el piso sin signos vitales. En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede observar el momento en que el hombre pierde la fuerza y comienza a desvanecerse frente a los demás pasajeros, quienes incluso le gritaban al presunto agresor que detuviera las agresiones.

Según se conoció extraoficialmente y por testimonios de testigos a medios locales, el enfrentamiento se dio cuando el pasajero, identificado como Antonio Alfredo, de 45 años de edad, reclamó al conductor por supuestamente haberse desviado de su ruta y no haber realizado la parada que le había solicitado.



A raíz de esta discusión, la confrontación se tornó física, derivando en un violento enfrentamiento, que llevó a la muerte del conductor. Desde el Grupo Enlaces lamentaron "profundamente" la pérdida del trabajador, y destacaron su "calidez humana".

Tras el suceso, Antonio Alfredo fue capturado en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, las autoridades aún no han establecido las causas oficiales de la muerte del conductor. Algunas personas en redes sociales han sugerido que pudo haber sufrido un ataque respiratorio o una convulsión.

Este es el video