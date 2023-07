La inseguridad a la que se ven sometidos los ciudadanos hoy en día parece estar en aumento, tanto así, que cada vez se ven más casos de justicia por mano propia debido a la frustración e impotencia que se siente cuando los delincuentes hasta asesinan por hurtar a una persona.

Estos casos suelen ser compartidos por redes sociales debido a grabaciones de cámaras de seguridad de la zona o porque hubo uno que otro testigo de algún hecho delictivo, por lo que se vuelven virales debido a la “lección” que pretenden darles a los criminales cuando frustran su cometido.

Sin embargo, la inseguridad no solo azota a Colombia, sino a muchos otros al menos en Latinoamérica. Muestra de ellos fue un video que se viralizó recientemente y fue compartido en Twitter, en el que se ve cómo un hombre embistió con su camioneta en reiteradas ocasiones a un ladrón con el objetivo de detenerlo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

El video grabó el momento en el que un delincuente, que se transportaba en una motocicleta por las calles de esta región ecuatoriana, irrumpe la tranquilidad de una mujer que se encontraba caminando por la acera para, posteriormente, intimidarla y robarle su bolso.

Este hecho, el cual fue captado por una cámara de seguridad del barrio, fue el detonante por el cual un conductor de una camioneta, que se estaba acercando a la escena, tomó la decisión de detener al ladrón como fuese y lo embistió cuando se encontraba presto a escapar de la escena.

El delincuente no se dio por vencido y logró parar su motocicleta para salir huyendo del lugar Foto: @aldiacomec

Allí, debido al choque entre los dos vehículos, el motociclista cae del suyo y lo trata de poner de pie. Ahí es cuando el conductor vuelve a interceptarlo para no dejar que se escape, acto que se puede ver cómo se repite en el video hasta dos veces más.

Sin embargo, el delincuente no se da por vencido y logra parar su motocicleta para salir huyendo del lugar, no sin antes convertirse nuevamente en objetivo del conductor de la camioneta quien arranca en reversa para no dejar que logre escapar.

Tras estos momentos de pánico para los ciudadanos, la Policía llega al sector para establecer qué fue lo que pasó y dar con el paradero del señalado ladrón. Por su parte, la víctima del hurto pudo recuperar su bolso luego de que el criminal lo dejara botado en su escape.

“Muchas gracias, solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. Podía haber sido mi familia; quería darle un escarmiento, no matarlo. Si desean colaborar para el arreglo de la camioneta, cualquier ayuda es bienvenida”, expresó Fidel Valarezo Hidalgo, quien se desempeña como doctor de medicina veterinaria y zootécnica y quien habría sido identificado como el conductor de la camioneta.

#Guayaquil Valiente conductor embistió a un ladrón para ayudar a una mujer que fue asaltada por el sujeto. Muchas personas aplauden la acción de este ciudadano, pues tomó valor y actuó frente a la amenza que sufría otra persona. pic.twitter.com/tfRItIZyMs — ALDIA NOTICIAS (@aldiacomec) July 4, 2023

